В Беларуси в ДТП погиб футболист с женой и сыном

Щербаков погиб с женой и сыном / Фото: Вконтакте/ФК "Витебск"

В Беларуси в дорожно-транспортном происшествии погиб вратарь футбольного клуба "Витебск" Андрей Щербаков вместе с женой и шестилетним сыном.

Как сообщает Onliner, выжил в аварии трехлетний сын футболиста, который сидел в детском автомобильном кресле. Малыш сейчас находится в больнице.

Отмечается, что автомобиль Щербакова вынесло на встречную полосу, где он врезался в эвакуатор Mercedes. Футболист, его жена и сын погибли на месте. Водитель Mercedes не пострадал.

/ Фото: УВД Витебского облисполкома

Как известно, Щербаков в 2011 году был признан чемпионом Белоруссии и обладателем Суперкубка страны.

Напомним, народный депутат Украины Ирина Сысоенко на автомобиле вместе с сыном возвращалась в Киев с похорон бабушки и попала в аварию.