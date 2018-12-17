"Беда не приходит одна": нардеп с сыном ехала с похорон и попала в пьяную аварию

Ирина Сысоенко с сыном попала в ДТП / facebook.com/irina.sysoenko

В воскресенье, 16 декабря, народный депутат Ирина Сысоенко на автомобиле вместе с сыном возвращалась в Киев с похорон бабушки и попала в аварию.

В машину с политиком въехал автомобиль, за рулем которого был пьяный мужчина — "даже не смог говорить", написала народная избранница на своей странице в Facebook.

По словам Сысоенко, авто столкнулись лоб в лоб.

"Иногда беда не приходит одна... Со встречной полосы в нашу машину влетело авто, что привело к лобовому столкновению... сработали все подушки безопасности, серьезные травмы не получила, но степень телесных повреждений определят позже", — отметила нардеп.

Ирина Сысоенко с сыном попала в ДТП / facebook.com/irina.sysoenko

Ранее СМИ писали, что 9 декабря во Львове внефракционный народный депутат Владимир Парасюк на авто устроил ДТП — превысил скорость и столкнулся с припаркованной машиной Audi A6.