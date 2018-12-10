"Пострадал сын": нардеп в Киеве на Печерске попала в аварию

Наталья Кацер-Бучковская в Киеве попала в ДТП / Народный фронт

Народный депутат Наталья Кацер-Бучковская подтвердила, что в Печерском районе Киева на автомобиле вместе с сыном попала в аварию.

Виновником ДТП была другая машина, рассказала политик Обозревателю.

В столице столкнулись два авто марки Honda, в одной из иномарок ехала нардеп, сообщают Вести со ссылкой на собеседника в Нацполиции.

По данным издания, в результате аварии пострадал 4-летний сын народной избранницы, ему вызвали скорую, травмы оказались несерьезными и мальчика не госпитализировали.

"Да, со мной произошло ДТП. Виновник — другой автомобиль. Мы сейчас занимаемся следственными действиями, установлением обстоятельств дела", — рассказала после инцидента Кацер-Бучковская.

Ранее жена бывшего премьер-министра Анатолия Кинаха — Марина — сообщила, что в центре Киеве напротив Центрального универмага у нее из машины украли большую черную сумку.