Жена экс-премьера пожаловалась на ограбление в центре Киева

В центре Киева ограбили авто Марины Кинах / facebook.com/kovlkonata

В центре Киеве у жены бывшего премьер-министра Анатолия Кинаха — Марины — из автомобиля украли большую черную сумку.

Преступление было совершено напротив Центрального универмага, написала супруга экс-чиновника на своей странице в Facebook.

"SOS! Прошу помощи... у меня ограбили машину... Украли большую черную сумку... Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение! Вещи ценны только для меня...", — отмечается в сообщении.

В центре Киева ограбили авто Марины Кинах / Скриншот с facebook.com/kovlkonata

Ранее телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко сообщила, что ее квартиру в Киеве ограбили, пока она с мужем была на отдыхе. По словам ведущей, злоумышленники также угнали ее машину.