"Джекпот": звездного фитнес-тренера Аниту Луценко ограбили, и угнали машину

Пока звезда была на отдыхе, злоумышленники "обчистили" квартиру в столице.
Телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко, принимавшая участие в новом сезоне "Танцев со звездами", сообщила, что ее квартиру в Киеве ограбили, пока она с супругом отдыхала в Доминикане.
Кроме того, злоумышленники еще угнали ее машину, рассказала Луценко в своем Instagram. Знаменитость пообещала вознаграждение за возвращение авто.
"Упс! Вернулись домой, а нас ограбили и угнали машину! Джекпот. Если вдруг увидите Nissan Juke АА8314PI пишите. Готова на тест-драйв по неделям разных авто. Есть предложения? #отдохнули P.S. Вознаграждение за находку гарантирую!", - пообещала тренер.
Ранее Анита Луценко рассказала о внутренних моментах ее участия в "Танцах".