"Джекпот": звездного фитнес-тренера Аниту Луценко ограбили, и угнали машину

2 ноября 2018, 12:18

Пока звезда была на отдыхе, злоумышленники "обчистили" квартиру в столице.

Анита Луценко
Аниту Луценко ограбили, пока она была на отдыхе / https://www.instagram.com/anitasporty

Телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко, принимавшая участие в новом сезоне "Танцев со звездами", сообщила, что ее квартиру в Киеве ограбили, пока она с супругом отдыхала в Доминикане.

Кроме того, злоумышленники еще угнали ее машину, рассказала Луценко в своем Instagram. Знаменитость пообещала вознаграждение за возвращение авто.

"Упс! Вернулись домой, а нас ограбили и угнали машину! Джекпот. Если вдруг увидите Nissan Juke АА8314PI пишите. Готова на тест-драйв по неделям разных авто. Есть предложения? #отдохнули  P.S. Вознаграждение за находку гарантирую!", - пообещала тренер.

Ранее Анита Луценко рассказала о внутренних моментах ее участия в "Танцах".

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Танцы со звездами Анита Луценко
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