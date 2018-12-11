Парасюк устроил ДТП во Львове

Владимир Парасюк / Главред

Народный депутат (внефракционный) Владимир Парасюк спровоцировал ДТП во Львове.

Как сообщает ZIK, инцидент произошел в воскресенье, 9 декабря, однако известно о нем стало только сейчас.

Авария произошла около 23.30 на улице Чорновила, 65. Парасюк превысил скорость и столкнулся с припаркованным Audi A6.

В результате аварии никто не пострадал. "Вероятно, на Парасюка составили протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) Кодекса об административных правонарушениях", - отмечает ZIK.

Напомним, в воскресенье, 9 декабря, в ДТП на площади Славы в центре Киева попала депутат Верховной Рады (Народный фронт) Наталья Кацер-Бучковская.