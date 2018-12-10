Стали известны подробности ДТП в Киеве с участием нардепа, опубликовано видео

10 декабря 2018, 18:56

Народная избранница поделилась, что в результате столкновения ее сын получил гематому.

Наталья Кацер-Бучковская сообщила подробности ДТП, в которое попала в Киеве
Наталья Кацер-Бучковская раскрыла подробности аварии, в которую попала в Киеве / Скриншот видео с facebook.com/nataliya.katserbuchkovska

Народный депутат Наталья Кацер-Бучковская сообщила, что попала в аварию в Киеве в воскресенье, 9 декабря, — в ее белый автомобиль Honda Civic на площади Славы въехал черный автомобиль Honda.

В результате аварии сын нардепа получил гематому, он находится под наблюдением врачей и чувствует себя нормально, говорится на странице Кацер-Бучковской в Facebook.

По словам политика, они с сыном были пристегнуты, но получили удары в результате столкновения.

"... мы с сыном на моем авто… двигались по главной дороге в направлении ул. Мазепы с ул. Лаврской. В момент, когда я на зеленый сигнал светофора пересекала перекресток площади Славы, водитель другого авто,… не предоставив моему авто преимущество в движении, поворачивая на ул. Героев Крут, врезался в мою машину", — сообщила политик.

Также народная избранница опубликовала в соцсети видео, на котором запечатлен момент столкновения авто. "Видеофиксация ДТП (прилагаю к посту)…", — добавила нардеп.

про ДТП Про неприємні речі не хочеться говорити але з метою уникнення поширення недостовірної інформації в ЗМІ, численних запитів ЗМІ, маніпуляцій на тему, пишу, що вчора зі мною сталося ДТП, ми з сином на моємо авто білій Honda Civic рухалися по головній дорозі у напрямку вул. Мазепи з вул. Лаврської. В момент, коли я на зелений сигнал світлофора перетинала перехрестя площі Слави, водій іншого авто, Honda чорного кольору, не надавши моєму авто переваги руху, повертаючи на вул Героїв Крут, врізалася в мою машину. Відеофіксація ДТП (долучаю до посту), свідчення свідків, попередні висновки Поліції свідчать про відсутність в моїх діях порушень правил дорожнього руху. Свою вину в ДТП не заперечує водій іншого автомобіля, котра пояснила, що допустила помилку не пропустивши зустрічну (мою) машину, не зорієнтувалася в дорожній ситуації і не загальмувала, щоб уникнути зіткнення. Ми з сином були прищібнуті ремнями безпеки, проте, отримали удари від зіткнення. Дитина з гематомою знаходиться під наглядом лікарів, почувається нормально. Я займаюся юридичним оформленням ДТП, даю пояснення, пишу заяву в страхову компанію. Тому, прошу журналістів, які почали поширювати інформацію про ДТП з моєю участю, коментувати офіційну інформацію, ортиману з поліції та інших офіційних джерел. До посту долучаю відео ДТП, де з 20с видно удар в мою машину і поведінку іншого учасника ДТП. Всім дякую за турботу.

Опубликовано Nataliya Katser-Buchkovska Понедельник, 10 декабря 2018 г.

Ранее Наталья Кацер-Бучковская подтвердила, что в Печерском районе Киева на иномарке вместе с сыном попала в аварию. СМИ писали, что в результате ДТП пострадал 4-летний сын нардепа, но не был госпитализирован.

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Киев ДТП авария нардеп Наталья Кацер-Бучковская
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