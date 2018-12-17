В ДТП под Львовом погибли трое украинских военнослужащих

17 декабря 2018, 00:01

Водитель одного из транспортных средств не справился с управлением.

  • Военные погибли в ДТП Фото: Facebook/Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного
  • Военные погибли в ДТП Фото: Facebook/Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного
  • Военные погибли в ДТП Фото: Facebook/Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного

В результате ДТП в поселке Ивано-Франково Яворивского района Львовской области погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Жертвами смертельного столкновения стали солдаты Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин.

"Руководство Национальной академии сухопутных войск, командование и личный состав 184-го Учебного центра выражает искренние соболезнования семьям погибших. Наш коллектив потерял ответственных военнослужащих, высококвалифицированный специалистов, воинов – искренних патриотов Украины. Светлая и вечная им память!" – сказано в сообщении в Facebook.

Как известно, трагедия случилась в результате того, что международный пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Volvo. Всего в аварии погибло четыре человека, двое получили трамвы.

"Полицейские предварительно установили, что 43-летний киевлянин, управляя автобусом "Неоплан" международного рейса Днепр-Згожелец (Польша) и двигаясь в направлении Львова, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Вольво" под управлением 23-летнего жителя Волынской области", - сообщили в полиции.

Как ранее сообщалось, водитель автобуса задержан. Ему грозит наказание в виде срока от пяти до десяти лет лишения свободы.

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