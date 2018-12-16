Кровавое ДТП с международным автобусом на Львовщине: задержан киевлянин

После кровавого ДТП на Львовщине задержан водитель международного автобуса / lv.npu.gov.ua

Во Львовской области после смертельной аварии задержан водитель автобуса международного сообщения — 43-летний киевлянин.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым авто, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Львовщине.

Правоохранители начали производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, в ночь на 16 декабря в поселке Ивано-Франково Яворовского района Львовской области столкнулись автобус Neoplan, который выполнял рейс Днепр — Згожелец (Польша), и легковое авто Volvo. В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров легковушки.