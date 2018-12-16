На Львовщине международный автобус попал в ДТП, есть жертвы

На Львовщине в результате столкновения международного автобуса и легковушки погибли четыре человека / lv.npu.gov.ua

В ночь на воскресенье, 16 декабря, в поселке Ивано-Франково Яворовского района Львовской области столкнулись автобус международного сообщения и легковой автомобиль, погибли четыре человека.

Авария произошла в 3:10 на ул. Яворовской, на месте происшествия скончались водитель и трое пассажиров легковушки, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Львовщине.

По данным ведомства, на Яворовщине столкнулись автобус Neoplan, который выполнял рейс Днепр — Згожелец (Польша), и авто Volvo.

"…двое пассажиров Volvo, 20-летнего жителя Ровенской области и 21-летнего жителя Харьковщины, с телесными повреждениями доставили в больницу", — добавили в полиции.

Ранее СМИ писали, что 9 декабря во Львове внефракционный народный депутат Владимир Парасюк на авто устроил ДТП — превысил скорость и столкнулся с припаркованной машиной Audi A6.