В оккупированном Луганске 'прилет': мощно горит нефтебаза

Ночью во вторник, 7 мая, в оккупированном российскими войсками Луганске прогремели громкие взрывы. В городе сильный пожар. Об этом сообщили РИА Новости и "Леонид Пасечник"
"В Луганске прогремело несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости", - говорится в сообщении пропагандистов.
В сети быстро разлетелись видео, на которых видно масштабный пожар, вспыхнувший на одном из объектов в городе.
Гауляйтер самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник подтвердил, что "прилет" произошел по нефтебазе, которая расположена в черте города. Пасечник отметил, что на месте инцидента работают сотрудники МЧС. На данный момент о пострадавших нет информации.
Взрывы у российских оккупантов - новости по теме
Как сообщал Главред, 2 мая, во временно оккупированных Бердянске и Мариуполе прогремели взрывы, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что взрыв произошел в районе "Дормаш", где располагались российские оккупанты.
Напомним, 22 апреля в Левобережном районе Мариуполя прилетело по расположению оккупантов. Пожар от "хлопка" потушили только в полночь, а потом грузовиками вывозили раненых в сторону Новоазовска.
Также 15 апреля в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины ударили ракетами по российскому командному пункту, где находились высокопоставленные российские офицеры.
Что такое "бавовна"
Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.
Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".
Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".
"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.
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