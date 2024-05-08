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В оккупированном Луганске "прилет": мощно горит нефтебаза

Руслана Заклинская
8 мая 2024, 00:32
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Гауляйтер самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в городе прогремела серия взрывов, атаковали нефтебазу.
В оккупированном Луганске 'прилет': мощно горит нефтебаза
Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Ночью во вторник, 7 мая, в оккупированном российскими войсками Луганске прогремели громкие взрывы. В городе сильный пожар. Об этом сообщили РИА Новости и "Леонид Пасечник"

"В Луганске прогремело несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости", - говорится в сообщении пропагандистов.

В сети быстро разлетелись видео, на которых видно масштабный пожар, вспыхнувший на одном из объектов в городе.

видео дня

Гауляйтер самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник подтвердил, что "прилет" произошел по нефтебазе, которая расположена в черте города. Пасечник отметил, что на месте инцидента работают сотрудники МЧС. На данный момент о пострадавших нет информации.

Взрывы у российских оккупантов - новости по теме

Как сообщал Главред, 2 мая, во временно оккупированных Бердянске и Мариуполе прогремели взрывы, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что взрыв произошел в районе "Дормаш", где располагались российские оккупанты.

Напомним, 22 апреля в Левобережном районе Мариуполя прилетело по расположению оккупантов. Пожар от "хлопка" потушили только в полночь, а потом грузовиками вывозили раненых в сторону Новоазовска.

Также 15 апреля в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины ударили ракетами по российскому командному пункту, где находились высокопоставленные российские офицеры.

Что такое "бавовна"

Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".

Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".

"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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