Взрывы и сильный пожар: появились спутниковые кадры аэродрома в РФ после прилета

Стали известны новые подробности удара по военному аэродрому РФ "Кущевская" в Краснодарском крае.
В Сети опубликовали спутниковые снимки аэродрома "Кущевская" ВС РФ, который был атакован 27 апреля. Кадры появились в аккаунте американского военного аналитика Брэди Африка.
Отметим, что на опубликованных спутниковых снимках видны серьезные повреждения и следы пожара.
Как уточняет блогер Сергей Стерненко, на кадрах видно уничтожение складов с универсальными модулями коррекции и планирования (УМПК), которыми снаряжаются на российские корректируемые авиабомбы.
Атаки дронов по территории РФ - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Краснодарский край под мощной атакой дронов. Во время атаки беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае повреждена ректификационная колонна.
Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ мощно ударила по военному аэродрому и двум НПЗ в РФ. На атакованном аэродроме размещались десятки военных самолетов, радиолокационная станция и средства радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.
Ранее сообщалось, что СБУ поразила российскую РЛС, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины. Удар по станции был нанесен с помощью семи дронов-камикадзе самолетного типа.
Что такое "бавовна"
Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.
Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".
Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".
"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.
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