"Спортсмен - воин": Кабаева после инаугурации Путина выдала кровожадный бред об Олимпиаде

Алина Кабаева после инаугурации русского диктатора Владимира Путина выдала в эфир кровожадно милитаристский бред об Олимпиаде-2024 в Париже.

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Кабаева пришла на "инаугурации" русского диктатора Путина / коллаж Главред, скриншоты из видео

Скандально известная бывшая гимнастка Алина Кабаева после "инаугурации" русского диктатора Владимира Путина (по данным СМИ она много лет являлась его любовницей и даже якобы родила ему детей) заявила, что если Минспорт страны-агрессора РФ даст согласие на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 без флага и гимна, то они обязательно поедут в Париж. Соответствующее видео с пропагандистским бредом Кабаевой опубликовал портал SHOT.

Кабаева ответила на вопрос журналиста, будет ли российский флаг подниматься на международных соревнованиях в течение ближайших 10 лет.

"Ну, конечно, будет подниматься (флаг страны-агрессора РФ подниматься на международных соревнованиях – Главред). Они все думают, что наш спорт не будет развиваться, а он развивается. Потому, что есть люди, которые болеют спортом и развивают его, и помогают детско-юношескому спорту", — сказала она.

видео дня

Кабаева решила повторить кровожадно-милитаристскую риторику русской пропаганды и заявила: мол, спортсмен — "тот же воин, он подчиняется тренерам, которые принимают решение об участии в тех или иных соревнованиях".

Летние Олимпийские игры 2024 Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорили Вяльбе.

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