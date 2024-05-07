Важный нюанс: чем отличается майонез от салатного соуса - знают не все

Хотя салатные соусы и майонез могут быть почти идентичными по своим ингредиентам, они имеют выразительную разницу во вкусе благодаря одной хитрости.

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Чем отличается майонез от салатного соуса - как не испортить салат / Коллаж Главред, фото: pixabay

Хотя многие люди не задумываются над этим, когда поливают ими еду, между этими двумя соусами есть существенная разница. Их можно легко спутать, поскольку они выглядят похожими, но очевидно, что они имеют выразительную разницу во вкусе, несмотря на то, что изготовлены из почти идентичных ингредиентов, сообщает Daily Star.

Поэтому независимо от того, являетесь ли вы фанатом майонеза или ценителем салатных соусов, предлагаем вам ознакомиться с двумя самыми любимыми соусами страны и узнать, чем они отличаются друг от друга.

Чем отличается майонез от салатного соуса

Что касается ингредиентов, то они очень похожи. Однако в составе салатного крема гораздо больше уксуса, чем масла, тогда как в майонезе наоборот - больше масла, чем уксуса. По данным Daily Star, салатный соус на 22% состоит из рапсового масла, тогда как майонез - примерно на 68%.

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Однако салатный соус содержит гораздо меньше жира по сравнению с майонезом, а также существует разница в количестве яичного желтка, который используется в рецептах, что также влияет на вкусовые качества.

Майонез содержит больше яиц, чем салатные соусы - и это также влияет на вкус. Кроме того, майонез намного гуще по консистенции, и его обычно добавляют в бутерброды, бургеры, салаты или даже в порцию чипсов.

В то время как салатный соус состоит из уксуса и воды, он гораздо более жидкий, но оба соуса содержат сахар, горчицу, соль, загуститель, специи, ароматизаторы и красители. Считается, что майонез был создан в 1806 году - но спорят о том, где именно он появился - во Франции или Испании - и с тех пор является основным продуктом питания.

Салатные сливки появились в Великобритании в 1914 году и используются в качестве намазки для бутербродов и заправки для салатов. В те времена он изначально состоял из "сваренных вкрутую яиц, пюре из сливок, горчицы, соли и уксуса".

The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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