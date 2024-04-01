Как загустить домашний майонез: будет ложка стоять

Опытные хозяйки уже давно начали готовить майонез дома, он отлично подходит для салатов и других блюд. Но часто соус получается жидким, поэтому мы расскажем вам несколько секретов, как загустить домашний майонез.
А как приготовить вкусный домашний майонез, который будет гораздо полезнее и вкуснее магазинного, рассказал Евгений Клопотенко на своем канале на Youtube.
Почему получается жидкий домашний майонез?
- Яичный желток не накрыли ножкой блендера.
- Блендер подняли рано и яйцо не смогло сразу сэмульгировать с большим количеством масла, этот процесс должен быть постепенным.
Как загустить домашний майонез?
Если вы нарушили процесс взбивания и у вас получился жидкий майонез, не переживайте, это можно исправить.
Возьмите одно яйцо и чистую посуду.
Вбейте в стакан яйцо и накройте желток ножкой блендера, в которой расположены ножи.
Сверху вылейте жидкий майонез, который у вас получился и взбейте на турборежиме около минуты, не отрывая ножку от дна.
Теперь легко приподнимите, чтобы масло смешалось с эмульсией.
Для чего нужен уксус в майонезе?
Уксус состоят из и кислоты. Если добавить в домашний майонез чистую кислоту, то масса свернется. Так вот, когда в майонез добавляют уксус, то он становится светлее и более жидким по консистенции.
Что такое майонез?
Майонез – холодный яично-масляный соус. Первоначально был присущ французской кухне, откуда его позаимствовали практически все развитые народы мира. В современной кулинарии известен по всему миру, часто используется в качестве полуфабриката для приготовления других блюд, в частности, запекания мяса. В украинской кухне известен с XX века, ранее фигурировал под местным названием желток, предоставленным по основной составляющей - желтками куриных яиц.
Смотрите видео, как приготовить домашний майонез:
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