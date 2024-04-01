Как загустить домашний майонез: будет ложка стоять

Главред расскажет вам, как загустить домашний майонез без лишних заморочек.

https://glavred.info/lifehack/kak-zagustit-domashniy-mayonez-budet-lozhka-stoyat-10554698.html Ссылка скопирована

Как загустить домашний майонез / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Опытные хозяйки уже давно начали готовить майонез дома, он отлично подходит для салатов и других блюд. Но часто соус получается жидким, поэтому мы расскажем вам несколько секретов, как загустить домашний майонез.

А как приготовить вкусный домашний майонез, который будет гораздо полезнее и вкуснее магазинного, рассказал Евгений Клопотенко на своем канале на Youtube.

Почему получается жидкий домашний майонез?

Яичный желток не накрыли ножкой блендера.

Блендер подняли рано и яйцо не смогло сразу сэмульгировать с большим количеством масла, этот процесс должен быть постепенным.

Как загустить домашний майонез?

Если вы нарушили процесс взбивания и у вас получился жидкий майонез, не переживайте, это можно исправить.

Возьмите одно яйцо и чистую посуду.

Вбейте в стакан яйцо и накройте желток ножкой блендера, в которой расположены ножи.

Сверху вылейте жидкий майонез, который у вас получился и взбейте на турборежиме около минуты, не отрывая ножку от дна.

Теперь легко приподнимите, чтобы масло смешалось с эмульсией.

Для чего нужен уксус в майонезе?

Уксус состоят из и кислоты. Если добавить в домашний майонез чистую кислоту, то масса свернется. Так вот, когда в майонез добавляют уксус, то он становится светлее и более жидким по консистенции.

Что такое майонез? Майонез – холодный яично-масляный соус. Первоначально был присущ французской кухне, откуда его позаимствовали практически все развитые народы мира. В современной кулинарии известен по всему миру, часто используется в качестве полуфабриката для приготовления других блюд, в частности, запекания мяса. В украинской кухне известен с XX века, ранее фигурировал под местным названием желток, предоставленным по основной составляющей - желтками куриных яиц.

Смотрите видео, как приготовить домашний майонез:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред