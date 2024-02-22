Не только молоко: почему нельзя хранить майонез в дверце холодильника

Советы по правильному хранению продуктов в холодильнике могут стать ключом к сохранению их свежести и безопасности. Один из важных аспектов - выбор правильного места для каждого продукта.
Мы расскажем, почему майонез и другие скоропортящиеся продукты пора убрать из дверцы холодильника.
Почему нельзя хранить молоко в дверце холодильника?
Дверца холодильника подвергается постоянным перепадам температуры, что может негативно сказаться на свежести и безопасности продуктов. Продукты, размещенные в дверце, теряют свою свежесть быстрее из-за воздействия переменной температуры.
Открывание и закрывание дверцы холодильника создает постоянный контакт продуктов с внешней средой, насыщенной вредными микроорганизмами. Это особенно важно для молочных продуктов и яиц, которые могут подвергаться воздействию бактерий и плесени, вызывая серьезные пищевые инфекции.
Почему нельзя хранить майонез в дверце холодильника?
Правда в том, что не только кисломолочные продукты, но и майонез не рекомендуется размещать на дверце холодильника. Профессионалы рекомендуют использовать специальные ящики для молочных и холодных мясных продуктов, чтобы обеспечить им правильные условия хранения.
Где хранить молоко в холодильнике?
Используйте специальные отделения в холодильнике для майонеза, творога, сливочного сыра и подобных продуктов. Это обеспечит им стабильную температуру и минимизирует риск порчи.
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