Написано в Библии: священник сказал, является ли курение грехом - ответ удивит

Церковь учит, что важно признавать свои грехи, каяться за них, придерживаясь христианских ценностей и заповедей. Главред выяснил, является ли курение грехом.

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Является ли курение грехом - как узнать есть ли непрощенные грехи / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pixabay, ua.depositphotos.com

В христианстве грехи рассматриваются как действия или мысли, которые противоречат воле Божьей и нарушают Его заповеди. Церковь учит, что грех может быть духовным или моральным нарушением, которое портит отношения человека с Богом и с другими людьми. О том, считается ли курение грехом в христианстве рассказал в видео на YouTube клирик Винницко-Барской епархии ПЦУ протоиерей Димитрий Пасечник.

Считается ли курение грехом в христианстве

По словам священника, Священное Писание дает указание не позволять нашим телам быть подвластными любым страстям.

"Библия учит нас, как христиан, что мы должны быть чистыми и святыми - духом, душой и телом. Наши тела называются храмом для Святого Духа. А значит, загрязнять и разрушать его - это грех. Ведь Бог, создав человека, подарил ему жизнь. И никому, даже ему самому, не позволил эту жизнь укорачивать или отнимать", - рассказал он.

Димитрий Пасечник напоминает, что Бог дал заповедь - не убий, следуя которой, человечество должно было бы жить в мире, любви и согласии. Сознательный вред своему здоровью - это действие против Бога, а значит грех.

Какие плохие привычки могут быть грехом

Он отмечает, что грех курения не в форме сигареты, не в качестве табака, а в том, что это вредит здоровью. А здоровье - это Божий дар, который нужно беречь и ценить. Таким образом священник указывает на то, что все вредные для здоровья человека привычки так или иначе являются грехом.

"Задумайтесь, от курения может страдать не только сам курильщик, но и люди вокруг него. Так вред будет умножаться и наносить вред и здоровью другим людям. Пассивное курение также является основной причиной заболеваний, которые приводят к смерти", - говорит протоиерей ПЦУ.

Он резюмирует, что курение - это вредная привычка, зависимость, на церковном языке - страсть, которая заставляет человека снова и снова искать временного удовольствия.

"Получая быстрое наслаждение, человек будет нуждаться еще и еще. Это и есть зависимость, на церковном языке - греховное пристрастие. А значит, курение - это грех. Берегите свою жизнь и здоровье, ведь это - великий дар Божий", - делает вывод клирик Винницко-Барской епархии ПЦУ протоиерей Димитрий Пасечник.

Смотрите видео о том, является ли курение грехом:

Какие есть непростительные грехи

Отец Василий Колодий настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы в Днепре отмечает, что непрощенными являются грехи против Святого Духа, проще говоря - нераскаянность.

"Нераскаяние - это грех против Святого Духа, который проявляется в чрезмерной надежде на Божье милосердие. Как это выглядит? "Да Бог и так простит, а пойду исповедую, и все будет хорошо". Или безнадежность на Божье милосердие: "Нет, я не пойду к исповедям". "Не пойду к исповедям, Бог мне так не простит, я такой страшный грешник, не пойду к исповеди". Вот эти грехи не простятся. Почему? Потому что нет покаяния. Как Бог может простить грех, если человек не кается?", - задается вопросом священник в видео для YouTube.

Смотрите видео о том, какие есть непростительные грехи:

Как узнать, есть ли непрощенные грехи

По его словам, каждый человек имеет в душе, в каком-то темном углу, этакий сейф, образно, и в том сейфе он держит все свои тайны.

"С теми тайнами там зарыты и грехи наши, которые мы спрятали и забыли. Дьявол очень хитро ждет всех на смертной постели. Когда ты умираешь, дьявол все вытаскивает, оно все записано четко. И говорит, нет, это мое, это ко мне. Даже можете ее уже там не мыть, ничего ко мне, я их тяну на свое место. Поэтому грехи непрощенные - это штука такая хитро дьяволом замаскированная", - добавляет он.

Кто такой Василий Колодий о. Василий Колодий - настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы в Днепре, священник. УГКЦ Окончил Ивано-Франковскую Теологическую Академию.

Какую молитву нужно прочитать, чтобы вспомнить непрощенный грех

Отец отмечает, что для того, чтобы вспомнить непрощенный грех нужно обратиться к Богу.

"Царь Небесный, Утешитель, Душа истины,

"Ты везде есть и все наполняешь,

Сокровище добра и жизни Податель,

Приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны,

и спаси, Господи, души наши.

Господи, дай мне силы сейчас вспомнить эти грехи, которые когда-то имел,

глубоко где-то я их спрятал, забыл, или даже не считал, что это грех"

Смотрите видео о том, как замолить непрощенные грехи:

Можно ли вымолоть грехи умершего человека

По его словам, мы не можем вымолить грехи чем-то, мы можем их компенсировать, особенно тех людей, которые уже умерли.

"Там их прощение зависит от Божьего милосердия и от нас. Если мы за них будем молиться, чтобы Бог был к ним милосерден, все в Божьих руках. За умерших надо молиться, чтобы Господь Бог взял их к себе", - указывает он.

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