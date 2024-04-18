Можно ли читать молитвы с телефона: священник поразил неожиданным ответом

Молитва в Украине является важной составляющей религиозной жизни многих людей. Главред выяснил, как правильно молиться и можно ли молиться через смартфон.

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Можно ли читать молитвы с телефона - как правильно молиться / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, pexels

Украинцы, независимо от вероисповедания, часто обращаются к молитве как средству общения с Высшими силами, выражения благодарности, просьбы о помощи, искупления или просто как способ самовыражения и контемпляции. Однако, не всегда есть возможность обратиться к молитве в церкви во время службы. Протоиерей церкви Святителя Иоанна в Ужгороде Виктор Палош в своем видео на YouTube рассказал, можно ли молиться через смартфон.

Можно ли молиться через смартфон

По словам священника, все зависит от того, на каком приходе или монастыре вы находитесь

"Бывают такие случаи, особенно в монастырях, где видеосъемка или фотографирование запрещены. И, соответственно, ваш телефон или смартфон будет расцениваться охраной, которая есть в этом храме или монастыре, как какая-то угроза", - рассказывает он.

Однако, если приход является обычным, благословения соответствующего нет, то тогда, конечно можно пользоваться телефоном в церкви.

Он также приводит пример, что студенты киевских духовных школ, академий, семинарий когда пели второй гимн нашей страны, "Боже, великий, единый, нам Украину храни" тоже пользовались нотами, которые были у всех на смартфоне.

"Это сейчас очень удобно, чтобы не носить за собой ноты. Так часто какой-то акафист или еще какие-то последования священник также открывает и у него под руками", - рассказывает Виктор Палош.

Он также отметил, что каждый раз просит здоровья у Бога для тех людей, которые придумали много гаджетов, которыми мы пользуемся.

"Это и святое письмо, где сразу есть закладки, "Жизнь святых", когда сразу открыл, и в тот день имеешь перед собой "Жизнь святых". Или же какой-то другой, такой как помянник, например, когда у тебя всегда, где бы ты ни путешествовал, все имена, из которых ты молишься", - делает вывод священник.

Смотрите видео о том, можно ли молиться через смартфон:

По его словам, все зависит от благословения настоятеля того прихода.

"Если вам сделают замечание, тогда, конечно, этим не пользуйтесь, потому что могут так некоторые люди расценить, что вы не молитесь, а просто играете в телефоне", - подчеркнул он.

Кто такой Виктор Палош Палош Виктор - протоиерей церкви Святителя Иоанна в Ужгороде, председатель миссионерского отдела Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви

Можно ли молиться сидя или лежа

Священник Анатолий Пустовалов в своем видео на YouTube отмечает, что общепринятым правилом является то, что нужно молиться стоя или на коленях.

"Однако если человек себя плохо чувствует, он заболел, то он может молиться сидячим или, если человек также плохо себя чувствует и не может даже сидеть, тогда он может молиться лежа. Если перед нами стоит выбор, молиться лежа или вообще не молиться, то лучше молиться лежа", - указывает он.

Кроме того, по его словам, молиться можно даже за рулем автомобиля.

"Конечно, мы можем тогда молиться. Вот следует нам запомнить, чтобы Бог не смотрит на то, стоим ли мы во время молиться, или мы сидим, или мы лежим. Бог смотрит, открыто ли наше сердце к Богу", - резюмировал священник.

Смотрите видео о том, можно ли молиться сидя или лежа:

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