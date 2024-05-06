Штрафы до 1 500 евро: почему в Испании нельзя строить замки из песка

Также на Майорке нельзя срывать цветы, пить воду из фонтанов и выливать грязную воду под деревья.

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Почему в Испании нельзя строить замки из песка / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В это трудно поверить, но на курорте Магалуф на Майорке предусмотрены штрафы для туристов, которые строят замки из песка. Администрация муниципалитета Кальвия в Испании разработала список из 109 нарушений, чтобы поддерживать порядок на острове Майорка.

Что нельзя делать на Майорке?

В список нарушений, помимо таких действий, как срыв цветов, питье воды из фонтанов и выливание грязной воды под деревья, включено и строительство песчаных конструкций. Туристов, пойманных за это "безобидное" занятие, могут оштрафовать на 100 евро, пишет astravel.

Почему в Испании нельзя строить замки из песка?

Подобные ограничения действуют и в других городах Испании, таких как Вилья де Арико на острове Тенерифе, Муро на Майорке и Артейхо в Галисии. За строительство песчаных замков здесь могут выписать штрафы до 1 500 евро.

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Кроме того, почти три года запрет на "строительство" на пляжах действует на некоторых немецких курортах, в основном на островах Фемарн, Зильт и в Шлезвиг-Гольштейн.

Мальорка Мальорка (или Майорка) – один из испанских Балеарских островов в Средиземном море. Остров славится своими морскими курортами, укромными бухтами, известняковыми горами, а также римскими и мавританскими архитектурными памятниками.

В городе Нойштадт размеры песчаных построек ограничены 20 сантиметрами в высоту. В Италии тоже стоит быть осторожными: в Эраклее, недалеко от Венеции, за песчаные скульптуры могут выписать штрафы до 250 евро.

Часто запрет на строительство замков на пляжах объясняется тем, что такие конструкции могут мешать действиям спасателей и создавать препятствия для оказания неотложной помощи, если это понадобится. Некоторые туристы также жалуются, что хрупкие замки могут закрывать вид на море, не позволяя полностью насладиться его красотой.

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