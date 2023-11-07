Штраф 1000 евро: почему в Швейцарии нельзя смывать унитаз после 22:00

Швейцария, с ее захватывающими видами, чистыми улицами и богатой культурной историей, может похвастаться множеством странных и удивительных правил и традиций. Однако одним из самых загадочных остается запрет на использование туалета ночью в некоторых частях страны.
Кстати, ранее мы рассказывали о 5 необычных вещах, которые существуют только в Японии. Страна восходящего солнца до сих продолжает удивлять мир своими уникальными и инновационными идеями.
Почему жители и посетители Швейцарии сталкиваются с этим странным ограничением?
Все дело в законе, который может показаться странным, запрещает смывать в туалете и принимать душ после 22:00. Этот нюанс законодательства, хоть и кажется необычным, имеет свои исторические и практические корни.
Удивительно, но это решение властей было введено с целью обеспечения комфорта жителей страны. Его введение призвано снизить уровень шума, особенно в многоквартирных домах, в часы ночного покоя. Нарушение этого правила может повлечь серьезные последствия для нарушителей.
Штраф в размере 1000 евро ожидает тех, кто пренебрегает запретом и нарушает покой соседей своими смывами и душем ночью. При повторных нарушениях сумма штрафа может увеличиваться, и даже угрожать выселением из арендованной квартиры.
Но это не значит, что закон нельзя обойти. Некоторые швейцарцы устанавливают современную сантехнику с системами шумоизоляции, которые позволяют пользоваться водными процедурами без вреда для соседей. Также, можно договориться с соседями и решить этот вопрос взаимопониманием.
Все же, несмотря на возможные "лазейки", местные жители придерживаются закона, чтобы избежать штрафов и сохранить хорошие отношения с соседями. Эта особенность швейцарского законодательства, как странная она ни казалась, важная для поддержания покоя и комфорта в жилищных комплексах Швейцарии.
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