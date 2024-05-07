Штраф до 30 тысяч евро и год тюрьмы: почему во Франции нельзя спать в машине

Во Франции законодательство запрещает спать в автомобиле во время ночных часов. Этот запрет связан с безопасностью и общественным порядком. Спать в автомобиле может быть расценено как нарушение правил дорожного движения или как нарушение общественного порядка, в частности в случаях, когда это препятствует движению или создает неудобства для окружающих. Такие ограничения направлены на обеспечение безопасности и комфорта граждан.
Почему во Франции нельзя спать в машине
Француз Кристоф Таеш отвечая на вопрос о запрете сна в автомобиле на территории Франции в социальном сервисе Quora отметил, что этот запрет напрямую зависит от того "где, когда, как".
"Где: в большинстве городов это будет незаконно, но в большинстве случаев выписывают предупреждение, а не штраф. Однако, если ваш автомобиль слишком похож на дом (дом на колесах - ред.), то это может быть расценено, как ночевка в кемпинге и не подпадает под штрафные санкции", - пишет автор.видео дня
Кто такой Кристоф Таеш
Кристо Таеш - родился и вырос во Франции, некоторое время жил в США. Автоп и активный комментатор в социальном сервисе Quora.
Кроме того, он отмечает, что вздремнуть днем в автомобиле вполне допустимо, однако не тогда когда дело касается ночи.
"Как: как я уже говорил выше, ночевка в машине является незаконной в любом городе. Если вы пьяны, незаконно находиться за рулем даже на стоянке с выключенным двигателем. Даже дремота на заднем сиденье может быть правонарушением. Уровень преступности не очень высок, но полиция может попросить вас уйти в целях вашей же безопасности, ведь во сне вы становитесь легкой добычей для мародеров и грабителей", - указывает он.
Что такое Quora
Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.
Что делать, если полиция обнаружила человека, спящего в автомобиле
Француз Кристоф Таеш продолжает, что в таком случае нужно оставаться одетыми и быть готовыми последовать за правоохранителями по любому требованию.
"Извинитесь, скажите им, что заснули за рулем и ехать дальше было слишком опасно, они поймут и скажут вам переехать в другое место, даже скажут куда, или попросят вас уехать в разумные сроки", - добавляет он.
Где можно переночевать в машине во Франции
Кроме того, Кристоф Таеш не советует в любом случае оставаться на ночлег в машине в пределах французских городов.
"Во Франции много мест для отдыха на главных дорогах, много троп, ведущих к полям и лесам. Я бы держался подальше от городов ночью, уровень преступности не так высок, но ночи никогда не бывают спокойными, бары закрываются в 1 час ночи, а дискотеки в 4 часа утра, люди идут на работу, и вы не сможете хорошо отдохнуть", - резюмирует он.
Какие штрафы за сон в машине во Франции
По данным портала truckmobility-info несколько лет назад французские власти приняли новые правила в соответствии с Декретом № 2019 -1428 от 24 декабря 2019 года, которые обязывают водителей легковых коммерческих транспортных средств (до 3,5 т) организовывать места для ежедневного и еженедельного отдыха вне транспортного средства, кроме того работодатели должны водителей обеспечить их соответствующими помещениями для отдыха.
В этом контексте указывается, что регулярный еженедельный или ежедневный отдых должен предоставляться в соответственно приспособленном для женщин и мужчин помещении с надлежащими спальными и санитарными условиями, и, соответственно, не может предоставляться в салоне транспортного средства.
В случае нарушений транспортный кодекс Франции предусматривает следующие санкции:
- штраф класса 5 в размере до 1 500 евро, который может быть увеличен до 3 000 евро в случае повторного нарушения, согласно статье R3315 - 11§4 Транспортного кодекса Франции;
- согласно статье L 3315-4-1 Транспортного кодекса - до 1 года заключения и штраф 30 000 евро (юридическое лицо x5).
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