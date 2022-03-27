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Франция принимает беженцев из Украины: правила въезда в страну, на что можно рассчитывать

27 марта 2022, 11:14

Что дает статус беженца во Франции и как получить временную защиту.

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Франция принимает беженцев из Украины 2022 / depositphotos.com/

Война в Украине заставила покинуть дома более 3 миллионов украинцев. Страны Европейского Союза разработали механизм временной защиты украинцев и принимают граждан по этой схеме. Франция готова предоставить приют для более чем 100 тысяч переселенцев.

О том, как попасть в Нидерланды и где искать жилье, читайте в материале: Нидерланды принимают беженцев из Украины – условия пребывания и полезные контакты.

Как попасть во Францию

Въезд в страну возможен только с территории Евросоюза. Добраться можно на поезде или авиасообщением из первой страны прибытия. Обратитесь к волонтерам на вокзале, они помогут подобрать оптимальный маршрут дальнейшего путешествия. Проезд в большинстве железнодорожных компаний Европы для украинцев будет бесплатным.

Выехать во Францию можно при наличии:

  • загранпаспорта (биометрического или обычного), просроченного не более чем на два года, а также внутреннего паспорта Украины в форме карты или справки об удостоверении личности, выданной Посольством Украины;
  • штампа, подтверждающего пересечение одной из страны Шенгенской зоны или другого подтвержения пересечения границы, выданную пограничной службой страны, в которую вы въехали.

В случае отсутствия данных документов, необходимо обратиться в Посольство Франции в первой стране Шенгенской зоны для получения разрешения на въезд.

Важно: при въезде во Францию через одну из стран ЕС невакцинированным необходимо предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа или тест на антиген не более чем 48 часов до прибытия.

Статус беженца во Франции для украинцев 2022

Все украинцы, прибывая на территорию Франции имеют право получить временную защиту во Франции. На данный момент она действует до 4 марта 2022 года, однако может быть продлена два раза, до 4 марта 2025 года. Этот статус открывает доступ к финансовой и медицинской помощи, рынку труда и образованию для детей до 18 лет.

На сегодняшний день украинским гражданам не рекомендовано подавать заявку на получение статуса беженца.

Также во Франции можно оставаться на период срока действия безвизового режима – 90 дней. Если вам нужно находиться в стране больше этого срока, нужно получить разрешение на пребывание в префектуре по месту проживания.

Как найти жилье во Франции

17 марта в Париже открылся центр для приема граждан Украины (Urgence Ukraine), где людям помогают с временным поселением и оформлением статуса временной защиты.

Пункт приема беженцев по адресу Paris Expo de Versailles - Hall 2.1 - avenue Ernest Renan 75015 Paris (станция метро Porte de Versailles). Он работает с 9:00 до 18:00, на месте есть переводчики.

Если вы не планируете поселиться в Париже, необходимо обращаться за помощью в местную префектуру. Список можно просмотреть тут.

Временное жилье можно найти на сайтах помощи переселенцам:

Прихисток;

EU4UA;

Ukraine Shelter;

Shelter for Ukraine.

Полезная информация

В Париже украинцы могут обращаться на горячую линию 01 87 66 66 12 (нажмите 2 для выбора украинского языка).

Телеграм-каналы, в которых можно найти интересующую информацию по проживанию, оформлению статуса временной защиты, социальной и медицинской помощи:

https://t.me/refugeesinFrance

https://t.me/+KUk3d_a3w7dkYWI0

https://t.me/ukrainieninfrance

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