Секрет внутри чашки: почему итальянцы не пьют капучино после 11 утра

Считается, что итальянцы внимательно относятся к традициям потребления продуктов и напитков. Главред выяснил, почему в Италии не пьют капучино после 11 утра.

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Почему итальянцы не пьют капучино после 11 утра - секрет внутри чашки / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кофейная культура глубоко вплетена в итальянскую культуру, и когда вы посещаете кофейню, вы испытываете чувство гордости и защищенности. Существует много неписаных правил в эспрессо-барах и вокруг них, но сегодня мы сосредоточимся только на одном из них.

Когда итальянцы в основном пьют капучино

В Италии есть традиция, по которой капучино (cappuccino) считается напитком, который пьют утром или утром вместе с завтраком. После обеда в Италии обычно употребляют эспрессо или другие виды кофе без молока. Это связано с итальянской культурой еды и традициями. Кроме того, некоторые итальянцы считают, что молоко в капучино может вызывать тяжесть в желудке после еды, поэтому они предпочитают кофе без молока после обеда.

Итальянская блогер Надежда, которая делает видео для соцсетей и видеоплатформ под ником @thepastaqueen отмечает, что капучино это исключительно напиток для завтрака.

"Это кофе со вспененным молоком. Это хорошо, чтобы разбудить свои чувства до 10 часов, если вы действительно хотите двигаться вперед в 11-1! Но не после 12 часов", - указывает она.

Смотрите видео о том, когда итальянцы в основном пьют капучино:

Почему в Италии нельзя пить капучино после 11 часов

Блогер Джеймс Гофман в своем видео на YouTube отмечает, что итальянцы в основном не переносят лактозу.

"Лактозная мальабсорбция - это не то, чем можно пренебречь. Неспособность переваривать лактозу легко измеряется и, несомненно, ощущается многими и многими людьми. Если вы не перевариваете лактозу, она попадает в нижний отдел кишечника, где служит топливом для бактерий, которые ее ферментируют, производя газ и несколько других потенциальных симптомов, таких как боль, вздутие живота, диарея или даже тошнота", - указывает блогер.

Он добавляет, что разные люди страдают от этого в разной степени. Большинство людей, безусловно, к моменту достижения взрослого возраста плохо усваивают лактозу или имеют непереносимость лактозы.

Кроме того, большую роль в вопросе употребления капучино в Италии играет климат. Джеймс Гофман отмечает, что в прохладном климате обычно потребляют больше необработанного молока, чем в теплом. По понятным причинам молоко не хранится очень долго в теплой среде.

"В пределах Италии существует большая разница по непереносимости лактозы: на севере, где обычно прохладнее, толерантность к лактозе выше, чем на юге. Однако Италия - это также страна, которая подарила нам напиток, который мы теперь знаем как капучино, а также страна, которая славится своей одержимостью к пищеварению... Выпив небольшое количество молока, скажем, 150 мл, вы не почувствуете никаких проблем", - указывает автор видео.

Смотрите видео о том, почему в Италии нельзя пить капучино после 11 часов:

Он также указывает на то, что в Италии капучино часто наливают в относительно небольшую чашку, которая содержит лишь около 100 миллилитров молока.

"Употребление одной маленькой чашки капучино в день не вызовет у вас проблем, если только вы не имеете особой чувствительности к лактозе или молочным продуктам", - говорит Джеймс Гофман.

Он указывает на то, что в итальянской культуре нельзя пить капучино после 11 утра, потому что итальянцы хотят, чтобы за завтраком они получили лучшее из обоих миров - вкусный, сладкий, успокаивающий кофе в утреннее время, но без буквальной боли от избытка лактозы в организме.

"Это также означает, что если у вас нет проблем с молоком, то в Италии вы пьете то, что хотите и когда хотите. А если все же страдаете, то не волнуйтесь, если первый раз за день выпьете молоко в два часа дня, при условии, что это ваш первый напиток и он не слишком большой", - резюмирует он.

Кто такой Джеймс Гофман Джеймс Александр Хофман - английский бариста, ютубер, предприниматель, кофейный консультант и писатель. Впервые Хоффманн стал известным после победы на Чемпионате мира среди бариста в 2007 году и с тех пор считается пионером британского кофейного движения третьей волны. Хоффманн опубликовал три книги, в том числе "Мировой атлас кофе" (The World Atlas of Coffee), получил значительное количество поклонников на YouTube, основал несколько бизнесов, в том числе специализированную кофейню Square Mile Coffee Roasters, а также консультировал несколько кофейных предприятий, сообщает Википедия.

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