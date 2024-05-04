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"Быстрый" и "медленный" едок: что скрывается за манерой есть

Анна Ярославская
4 мая 2024, 12:55
553
Привычки в еде являются естественным  и часто бессознательным продолжением наиболее выдающихся качеств и черт характера.
Как по манере есть определить характер человека
Как по манере есть определить характер человека / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О характере человека может сказать немало вещей - форма лица, манера одеваться, положение во время сна и даже любимые цвета. Кроме того, о человеке много интересного можно узнать, посидев с ним за обеденным столом. Привычки в еде и манеры расскажут больше о личности, чем вы думаете. Главред разобрался, что значит, когда человек медленно ест, и как растрактовать с точки зрения психологии привычку быстро есть или привычку не доедать.

Если вам интересно разобраться в личности по другим признакам, читайте материал: Достаточно 1 взгляда: как определить характер человека по форме лица.

Итак, привычки в еде являются естественным и часто бессознательным продолжением наиболее выдающихся качеств и черт характера.

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Что значит, когда человек медленно ест?

Как правило, "медленные едоки" - это люди, которые предпочитают жить настоящим и наслаждаются каждым приятным моментом. Они смакуют каждый кусочек со своей тарелки и точно так же умеют получать удовольствие от жизни.

Такие люди - спокойные и непринужденные. Они любят жить в своем собственном темпе.

Скорее всего, такой человек будет ставить на первое место свои собственные желания и потребности. Его сложно свернуть с намеченного пути. Он привык доверять только себе и настороженно относятся к незнакомцам.

"Медленные едоки" привыкли держать все под контролем, заботятся о своем здоровье, уверенны в себе.

К слову, с медицинской точки зрения, медленное пережевывание пищи благотворно влияет на работу пищеварительной системы, улучшает самочувствие и поднимает настроение.

Привычка быстро есть - психология

Человек, который не любит слишком много времени тратить на трапезу и всегда первым встает из-за стола, скорее всего очень добросовестный, но в то же время привередливый. Он считает бессмысленным тратить много времени на прием пищи, ведь можно заняться чем-то более полезным и интересным.

Такие люди очень амбиционзны и дисциплинированны. Они точно знают, чего хотят и настойчиво движутся к своей цели. Они уверенны в собственных силах и открыты новым впечатлениям.

Также такие люди пунктуальны, никогда не опаздывают на важные встречи и не пропускают дедлайны.

"Быстрый едок" может решать несколько задач сразу. Большинство таких людей, как правило, добиваются успехов по жизни.

Привычка быстро есть опасна и вредна для здоровья

Если человек очень быстро заглатывает еду, то может в результате серьезно навредить своему здоровью.

Исследователи из Японии провели исследование и пришли к выводу, что привычка есть быстро в два раза увеличивает вероятность развития преддиабета и диабета.

Подобные риски, по словам ученых, связаны с быстрым повышением уровня глюкозы. Организм может пострадать из-за толерантности к глюкозе – привыкание может прогрессировать и перерасти в сахарный диабет второго типа в течение десяти лет.

Таким образом японские ученые призывают употреблять пищу исключительно в неторопливой манере.

Привычка не доедать - психология

Многие сталкивались ситуацией, когда кто-то из членов семьи периодически оставляет на тарелке недоеденный кусочек гренки или мяса, немного недопитого чая или, накладывая себе еду из кастрюли оставляет в ней ложку каши или немного супа. С одной стороны, это может быть обычной невнимательностью или нежеланием мыть посуду. Но с другой - это неосознанная привычка, которая возникла в детстве и с которой нужно разбираться.

Психологи утверждают, что такая особенность поведения может быть связана с характером человека. В частности, если человек любит порядок и приучен к дисциплине, то и в пищевом поведении у него будет такой же подход. Если же человек менее собранный, то он может оставлять на тарелке продукты и не убирать их сам.

Ранее Главред писал, как по глазам и бровям определить характер человека.

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