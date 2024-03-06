Достаточно 1 взгляда: как определить характер человека по форме лица

Вы когда-нибудь задумывались, что форма лица может раскрывать многое о человеке? Оказывается, наше лицо - это не только визитная карточка, но и своеобразное зеркало души.
За различными формами можно определить характер человека, просто взглянув на него, пишет Интернаука.
Квадратное лицо: твердость и лидерство
Квадратное лицо - это признак настойчивости, упрямства и лидерских качеств. Такие люди прямолинейны в общении, их откровенность может иногда граничить с бестактностью. Лидеры по природе, они часто выходят отличными исполнителями. У женщин с квадратным лицом зачастую присутствует стремление подчинить себе мужчину.
Продолговатое лицо: рассудительность и уравновешенность
Продолговатое лицо, похожее на прямоугольник, характеризует уравновешенность, расчетливость и рассудительность. Люди с такой формой лица могут обладать недюжинным умом и организаторскими способностями.
Что такое физиогномика?
Физиогномика — метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия.
Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.
Треугольное лицо: чувствительность и хитрость
Треугольное лицо, с широким лбом, выдающимися скулами и заостренным подбородком, говорит о чувствительности, одаренности и одновременно о хитрости и неуживчивости. Люди с такой формой лица обычно не склонны к сильной привязанности.
Трапециевидное лицо: эмоциональность и артистизм
Лицо с широким лбом и слегка суженным подбородком характерно для эмоциональных и артистичных натур. Оптимисты и люди с трапециевидным лицом обычно являются приятными в общении и легко общаются.
Круглое лицо: мягкость и добродушие
Круглое лицо свидетельствует о мягком и добродушном характере. Эти люди миролюбивы, стремятся к комфорту и любят весело провести время в хорошей компании. Часто из них получаются справедливые руководители.
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