Как по глазам и бровям определить характер человека

Глаза и брови многое могут рассказать о ваших друзьях, коллегах и даже вас самих.

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Как определить характер по глазам и бровям / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Если у вас есть желание лучше понять окружающих вас людей, то начните со взгляда! Физиогномика утверждает, что глаза и брови могут раскрыть тайны человеческого характера.

Они многое могут рассказать о ваших друзьях, коллегах и даже вас самих, пишет Интернаука.

Как определить характер человека по бровям?

Целеустремленность: Высоко расположенные брови свидетельствуют о целеустремленности и решительности.

Высоко расположенные брови свидетельствуют о целеустремленности и решительности. Доминирование: Густые брови, сросшиеся на переносице, намекают на стремление к доминированию.

Густые брови, сросшиеся на переносице, намекают на стремление к доминированию. Независимость: Ровные и длинные брови - признак интеллектуалов, а брови "домиком" говорят о стремлении к независимости.

Ровные и длинные брови - признак интеллектуалов, а брови "домиком" говорят о стремлении к независимости. Эмоциональность: Короткие, но густые брови могут быть признаком неуравновешенности и взрывной натуры.

Что такое "Интернаука"? Издательский дом "Интернаука" - специализируется на выпуске научных журналов, монографий и научных пособий. Организовывает международные научные конференции. Журналы их издательства включены в наукометрические базы и распространяются по библиотекам и университетам, говорится на сайте. видео дня

Как определить характер человека по глазам?

Открытость и активность: Большие глаза обычно свидетельствуют о чувствительном, открытом и активном характере.

Большие глаза обычно свидетельствуют о чувствительном, открытом и активном характере. Замкнутость: Маленькие глаза говорят о замкнутости, несговорчивости и самодовольстве.

Маленькие глаза говорят о замкнутости, несговорчивости и самодовольстве. Спокойствие или напряженность: Широкая радужная оболочка - признак спокойного характера, узкая - о неспособности гармонично общаться с окружающими.

Широкая радужная оболочка - признак спокойного характера, узкая - о неспособности гармонично общаться с окружающими. Тип личности: Круглые глаза могут указывать на вспыльчивость, в то время как миндалевидные с приподнятыми уголками говорят о душевной тонкости и чувственности.

Что такое физиогномика? Физиогномика — метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия. Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.

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