Так любил Хемингуэй: как правильно приготовить мохито

Нет ничего лучше в жаркую пору года, чем холодный и бодрящий коктейль. Мохито по праву является одним из самых популярных напитков в мире. Этот коктейль пришелся по вкусу многим известным людям. В частности, говорят, что любимым напитком Эрнеста Хемингуэя, написавшего такие шедевры, как "Старик и море", "И восходит солнце" и "Прощай, оружие", был именно мохито.
Приготовить коктейль можно легко в домашних условиях. И огромный плюс в том, что мохито может быть как алкогольным, так и безалкогольным. Так что в зависимости от повода можно использовать один из двух рецептов.
Кстати, замечали ли вы, что коктейли в баре или ресторане подают с двумя трубочками? При этом мало кто задумывался, зачем бармены так делают. Чтобы узнать, в чем секрет, читайте материал: Одной загадкой меньше: для чего в коктейль ставят 2 трубочки.
Как правильно приготовить мохито
Для приготовления коктейля понадобятся четыре ингредиента: лайм, мята, тростниковый сахар, лед и спрайт.
Важно, чтобы мята была максимально свежей, а лайм – сочным.
В алкогольном мохито есть еще пятый ингредиент - ром. Так что если вы задаетесь вопросом, какой алкоголь лучше добавлять в мохито, то ответ будет один: классический коктейль готовится с белым ромом.
Как называется мята для мохито
Мяту для классического мохито можно использовать любую, но есть и оригинальный сорт с Кубы, который можно использовать для этого напитка. Он так и называется мята "Мохито".
К слову, раньше мяту и лайм добавляли в мохито для того, чтобы перебить вкус плохого рома и обезопасить себя от болезней.
Какую газировку лучше добавлять в мохито
Традиционно в коктейль добавляют газированную воду, но можно заменить её на Sprite или Schweppes, если вы предпочитаете более сладкий вкус.
Мохито безалкогольный - пошаговый рецепт
Нарезаем лайм и кладем в бокал.
Добавляем мяту, тростниковый сахар и разминаем.
Добавляем ледяную крошку и перекладываем смесь в шейкер. Взбиваем.
Перекладываем в бокал и заливаем спрайтом.
Декорируем коктейль листиком мяты и лаймом.
Кстати, в конце можно добавить еще немного сахара, если мохито будет немного горчить.
Смотрите видео - Как правильно приготовить мохито в домашних условиях:
Мохито - рецепт алкогольный
Ингредиенты:
- 10 листьев мяты;
- 3 дольки лайма;
- 2 ст. л. сахара или по вкусу;
- 1 стакан кубиков льда;
- 50 мл белого рома;
- 100 мл тоника.
Способ приготовления:
Поместить мяту и одну дольку лайма в стакан. Растолочь, чтобы мята и лайм пустили сок.
Добавить две дольки лайма и сахар. Снова растолочь массу.
Наполнить бокал льдом почти доверху. Влить ром и тоник. Перемешать. В случае необходимости добавить сахар.
Мохито - происхождение коктейля и состав
Мохто (исп. Mojito) — алкогольный коктейль на основе светлого рома и листьев мяты.
Коктейль входит в список "современной классики" международной ассоциации барменов и классифицируется как лонг дринк.
Родиной Мохито считается Куба. В США он стал популярен в 1980-х годах, пишет Википедя.
Существует несколько версий появления мохито. Самый ранний дошедший до наших дней рецепт мохито записан в барменском справочнике гаванского бара Sloppy Joe’s Bar в 1931 году.
Есть несколько версий происхождения названия "мохито". Согласно одной из них, слово происходит от испанского Mojo (мохо, mojito — уменьшительно) — соус мохо, распространённый на Кубе и Канарах. Обычно в него входят чеснок, перец чили, паприка, лимонный сок, кориандр или тмин, шафран или цветки сафлора, зелень, томат, вода.
Согласно второй версии, мохито — это изменённое "мохадито" (исп. Mojadito, уменьш. от mojado), что значит "слегка влажный".
Мохито - состав
Традиционно коктейль состоит из четырёх ингредиентов: газированная вода, сахар, лайм и мята. Для охлаждения напитка в него добавляют колотый лёд.
В алкогольный мохито добавляют пятый ингредиент — ром.
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