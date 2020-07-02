Как обнаружить подмену алкоголя в барах - что бармены подмешивают в напитки

Как проверить качество коктейля / Pixabay

В Киеве начали открываться заведения с алкогольными напитками - бары, кафе, рестораны и пабы, но не секрет, что они понесли убытки за время карантина.

Как выбрать заведение для отдыха, чтобы не оказаться на больничной койке от некачественных напитков? Ведь недобросовестные бармены могут приготовить коктейль, которым вы не насладитесь, а отравитесь. Про "фокусы" за барной стойкой узнавала журналистка проекта Тайный агент, что показывает Новый канал Александра Башкатова.

"Я устроилась барменом в один из столичных пабов. Заведение предлагает гостям не только хмельные напитки, но и широкий выбор коктейлей. На собственные глаза увидела, как их здесь готовят. Признаюсь, была неприятно удивлена", – рассказывает агент.

Журналистка говорит, что бармен миксовал в коктейль не элитные напитки, а водку.

"Он совсем не придерживался рецептуры. В технологической карте было написано по 20 грамм каждого ингредиента, а он лил "на глаз". Так, мерным стаканом не пользовался. А еще заменял текилу и ром на более дешевый алкоголь", - рассказала она "Главреду".

Более того, работник учреждения вместо четырех ингредиентов использовал три.

"Парень на всем экономил. И постоянно мне повторял, что я должна научиться делать такие махинации. По его словам, лимона можно недодать, где надо ликер – лучше водку с соком. Главное, чтобы клиент не видел, как готовится его напиток", – рассказывает журналистка.

Александра Башкатова / Пресс-служба

Александра рассказала, что меню заведения не соответствует технологическим картам. Посетитель выбирает коктейль по описанию или рисунком из меню, а ему приносят совсем другой напиток.

"Следует заказывать коктейли на баре и тщательно следить за тем, что вам льют в бокал", - рекомендовала Александра читателям Главреда.

Если сомневаетесь в качестве ингредиента, то попросите отдельно его продегустировать. Так вы сможете обнаружить подмену алкоголя.

Ранее эксперт-пивовар посоветовал, как лучше выбрать качественное пиво, чтобы не отравиться.

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