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Как выбрать качественное свежее пиво - топ-3 совета эксперта

Выбрать качественное пиво - непростое дело, и хорошее пиво должно соответствовать многим критериям. Однако есть 3 основных правила по которым можно выбрать вкусное свежее пиво.

1 июля 2020, 15:20
Как выбрать качественное свежее пиво
Как выбрать качественное свежее пиво / Pixabay

Настоящие ценители пива всегда тщательно выбирают этот напиток, ведь ценят его за качество. А еще настоящие гурманы предпочитают пабы, а не пивбары. По их словам, атмосфера тоже имеет значение. Как уберечь себя от бодяги в пивном заведении? Журналистка проекта Тайный агент, который показывает Новый канал, Елена Зборовская узнавала об этом у пивовара Дмитрия Хамчукова.

"Дмитрий более десяти лет варит пиво в Украине и заграницей. Мне стало интересно, по каким особенностям он выбирает заведения, где варят пиво", - рассказывает журналистка.

Дмитрий с радостью поделился своим опытом. При выборе пива главное придерживаться 3 принципов - а все остальные уже касаются вкусов каждого.

3 принципа для выбора качественного пива

Запах

"Если меня встречает кисловатый запах, то здесь пить пиво не буду. Не может в заведении вонять испорченным напитком. Должен преобладать свежий хмельной аромат", - в первую очередь заявил Дмитрий.

Кстати, неприятные фенольные, бумажные, земляные и кислые запахи появляются в пиве, сваренном с нарушениями технологий. Могли быть низкие производственные или санитарные условия, или неправильное хранение.

Как выбрать качественное пиво - эксперт Дмитрий Хамчуков
Как выбрать качественное пиво - эксперт Дмитрий Хамчуков / пресс-служба

Хранения кег

"Важно, чтобы кеги с пивом стояли не под барной стойкой. Ведь там очень тепло. Всегда обращаю на это внимание", - объясняет Дмитрий.

Кег для пива
Кег для пива / Википедия

Cool room

"Пиво должно храниться в специальных помещениях. При температурном режиме +7-10 градусов", – говорит пивовар.

Конечно, что качество пива вы сможете оценить после первого глотка. Но до этого обратите внимание на соблюдение условий хранения напитка.

Ранее журналистка Тайного агента рассказала про ужасные условия обслуживания клиентов в киевских пабах после карантина.

Включайте каждый понедельник в 15:30 программу Тайный агент на Новом канале, чтобы узнать больше полезных лайфхаков.

пиво пивоварение новости шоу бизнеса Новый канал
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