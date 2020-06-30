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Старое пиво и антисанитария: в Киеве открылись пабы после карантина

Не всегда все рестораны придерживаются полной честности при обслуживании. Это выяснили агенты проекта на Новом канале в своем свежем выпуске.

30 июня 2020, 18:12
Александра Башкатова
Александра Башкатова / Новый канал

После двухмесячного перерыва из-за карантина кафе и рестораны снова принимают посетителей. Люди рады. Но атмосферу легко могут испортить ужасные блюда или некачественные напитки. Журналистка проекта Тайный агент, который показывает Новый канал, Александра Башкатова устроилась на работу в два столичных паба, и была шокирована тем, что увидела. В одном она стала барменом и проверила, какое пиво подают посетителям, а в другом – поваром, где увидела, в каких условиях готовят пивные закуски.

"Я долго наблюдала, как мой наставник сливал пену с каждого пива в отдельный бокал. Читайте такжеРазоблачили самую наглую схему мошенников - кому ни в коем случае нельзя доверятьСобранная пена могла стоять несколько часов. А все для того, чтобы к ней добавить немного свежего пива и продать клиенту. Представляете, вот такое безотходное производство!", - была шокирована Александра.

В другом пабе Александра устроилась на кухню. Агент надела спецодежду и была готова к выполнению своих обязанностей.

"Удивила реакция наставницы, которая посмеялась над моим фартуком. Дело в том, что шапочку, перчатки, специальный халат на этой кухне работники не используют. Более того, здесь принято мыть руки без мыла, а вытирать их грязной тряпкой", – рассказывает Александра.

Старое пиво в пабах Киева
Старое пиво в пабах Киева / Фото pixabay.com

Помещение кухни маленькое. Оно было разделено на две зоны – кухня и подсобка. По словам девшки, возле продуктов стояли средства для мытья поверхностей и разный хлам.

"Больше всего меня поразил беспорядок в холодильнике. Овощи лежали на полках, а возле них – открытые емкости с мясом и готовыми блюдами. Там еще валялись куски рыбы. Конечно, стикеров не было", – рассказывает агент.

Напомним, что все новые выпуски проекта Тайный агент на Новом канале выходит по понедельниками в 17-30.

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