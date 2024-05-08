'Будет больше шансов, что Путин исчезнет': дипломат назвал условие

Есть два варианта, как может сложиться дальнейшая судьба Путина, считает Огрызко.

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Дипломат назвал условие устранения Путина в РФ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Возможное устранение российского диктатора Владимира Путина в стране-агрессоре России будет зависеть от ситуации на фронте в Украине. Если российская оккупационная армия потерпит поражение на поле боя, то окружение Путина начнет задумываться, что пора менять "вожака стаи" и искать другого человека на эту роль.

Такое мнение высказал дипломат, бывший министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью Главреду. Он отмечает, что есть два варианта, как может сложиться дальнейшая судьба Путина.

"Здесь мы снова возвращаемся к двум вариантам - будет ли Путин успешным царем, который рассказывает всем, что он борется за то, чтобы Россия снова стала "великой", или он потерпит поражение. Когда Путин проиграет и то, что будет происходить на поле боя будет определять ситуацию в РФ. Тогда вокруг Путина начнут думать о том, что, видимо, надо менять вожака стаи и искать себе другого, который либо продолжит еще больше терроризировать и саму Россию, и окружающий мир. Или, наоборот, найдутся те, которые скажут, что этот подход был абсолютно бездарным и бессмысленным, а потому надо искать взаимопонимание с Западом", - отметил Огрызко. видео дня

По его словам, трудно пока сказать, по какому сценарию дальше будут развиваться события, ведь мы не знаем, как будут развиваться события на поле боя. Дипломат отмечает, что если на фронте ситуация будет развиваться в положительном плане для Украины, то шансов на то, что Путин быстро исчезнет, будет больше.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Ранее Огрызко оценил шансы на смену власти в России. Российское общество - не европейское по своей сути, акцентировал дипломат.

Также ранее дипломат сказал, какой хитростью Путин сдерживает НАТО - он успешно пользуется своим блефом. Российский диктатор постоянно угрожает применить тактическое ядерное оружие, чем приводит западных партнеров в состояние политического паралича.

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