"Есть рабы и цари": Огрызко оценил шансы на смену власти в России

Российское общество - не европейское по своей сути, акцентировал дипломат.

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Владимир Огрызко спрогнозировал, будет ли смена власти в России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, SOTА, сайт Кремля

Дипломат, бывший министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко оценил шанс того, что в стране-агрессоре РФ начнется процесс смены действующей власти.

По его словам, прежде всего, стоит учитывать тот факт, что российское общество - не европейское по своей сути.

"Например, сейчас в Грузии принимают абсолютно неадекватный закон об иноагентах, и мы видим, что вся Грузия выходит на протесты и происходит что-то похожее на украинский Майдан. Почему? Потому что там есть гражданское общество, которое видит, что принятие закона будет означать ущемление прав граждан", - сказал Огрызко.

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В то же время когда подобный закон был принят, никто даже не "пикнул".

"Потому что там есть рабское общество в отличие от демократического, которые существуют в цивилизованном мире", - сказал он.

Огрызко считает, что не стоит надеятся на то, что в РФ может начаться процесс смены кремлевского диктатора Путина.

"Потому что некому менять. Есть рабы и цари. Поэтому ожидать, что внутри России что-то начнет меняться - это политическая сказка", - резюмировал дипломат.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Развал России - прогнозы

В стране-агрессоре России может вспыхнуть военный мятеж. Он может возникнуть тогда, когда российские оккупанты осознают, что российский диктатор Владимир Путин использует их втемную. Такое мнение высказал бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов считает, что наиболее вероятный сценарий для страны-агрессора России – это не распад, а начало конкуренции между элитарными группами, их борьба за власть, в том числе силовая. Но для начала такой борьбы за власть между элитами российский диктатор Владимир Путин должен настолько пережать, чтобы РФ пошла не по сценарию "снижать уровень агрессии извне и изнутри", а чтобы она совсем посыпалась.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что Китай и США не дадут России развалиться – они заинтересованы в том, чтобы РФ оставалась одним целым государством. Ведь развал РФ создаст хаос на огромной территории и непонятную ситуацию с ядерными арсеналами.

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