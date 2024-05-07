УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Есть рабы и цари": Огрызко оценил шансы на смену власти в России

Анна Ярославская
7 мая 2024, 15:20
153
Российское общество - не европейское по своей сути, акцентировал дипломат.
Владимир Огрызко, Владимир Путин
Владимир Огрызко спрогнозировал, будет ли смена власти в России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, SOTА, сайт Кремля

Дипломат, бывший министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко оценил шанс того, что в стране-агрессоре РФ начнется процесс смены действующей власти.

По его словам, прежде всего, стоит учитывать тот факт, что российское общество - не европейское по своей сути.

"Например, сейчас в Грузии принимают абсолютно неадекватный закон об иноагентах, и мы видим, что вся Грузия выходит на протесты и происходит что-то похожее на украинский Майдан. Почему? Потому что там есть гражданское общество, которое видит, что принятие закона будет означать ущемление прав граждан", - сказал Огрызко.

видео дня

В то же время когда подобный закон был принят, никто даже не "пикнул".

"Потому что там есть рабское общество в отличие от демократического, которые существуют в цивилизованном мире", - сказал он.

Огрызко считает, что не стоит надеятся на то, что в РФ может начаться процесс смены кремлевского диктатора Путина.

"Потому что некому менять. Есть рабы и цари. Поэтому ожидать, что внутри России что-то начнет меняться - это политическая сказка", - резюмировал дипломат.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Развал России - прогнозы

В стране-агрессоре России может вспыхнуть военный мятеж. Он может возникнуть тогда, когда российские оккупанты осознают, что российский диктатор Владимир Путин использует их втемную. Такое мнение высказал бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов считает, что наиболее вероятный сценарий для страны-агрессора России – это не распад, а начало конкуренции между элитарными группами, их борьба за власть, в том числе силовая. Но для начала такой борьбы за власть между элитами российский диктатор Владимир Путин должен настолько пережать, чтобы РФ пошла не по сценарию "снижать уровень агрессии извне и изнутри", а чтобы она совсем посыпалась.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что Китай и США не дадут России развалиться – они заинтересованы в том, чтобы РФ оставалась одним целым государством. Ведь развал РФ создаст хаос на огромной территории и непонятную ситуацию с ядерными арсеналами.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Владимир Путин Владимир Огрызко
Реклама

Главное за день

Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели "инаугурацию" Путина

Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели "инаугурацию" Путина

14:56 Мир
Зеленского, Буданова и Малюка пытались убить: СБУ разоблачила сеть заговорщиков

Зеленского, Буданова и Малюка пытались убить: СБУ разоблачила сеть заговорщиков

13:56 Украина
Заморозки накроют большинство областей Украины: синоптик назвала даты

Заморозки накроют большинство областей Украины: синоптик назвала даты

12:04 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Кто будет за стареньким ухаживать : Тоня Матвиенко удивила фанатов известием об отце 34365

"Кто будет за стареньким ухаживать": Тоня Матвиенко удивила фанатов известием об отце

Вывод - беречь себя : Катя Осадчая попала в больницу 30993

"Вывод - беречь себя": Катя Осадчая попала в больницу

Мэр Кличко откровенно ответил на вопрос про отношения с экс-супругой 23053

Мэр Кличко откровенно ответил на вопрос про отношения с экс-супругой

РФ неожиданно остановила штурм: в ВСУ рассказали об изменении ситуации на фронте 9369

РФ неожиданно остановила штурм: в ВСУ рассказали об изменении ситуации на фронте

Последние новости

15:36

Прослушивается iPhone: эксперты рассказали, как распознать шпионское ПО на телефоне

15:36

Что может сломаться в газовой колонке: как уберечь важнейшую для кухни вещь

15:33

Alyona Alyona дерзко ответила на хейт после падения на сцене Евровидения-2024Видео

15:20

"Есть рабы и цари": Огрызко оценил шансы на смену власти в России

14:56

Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели "инаугурацию" Путина

После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - ОгрызкоПосле инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко
14:39

Меладзе вышел на сцену с любимой женщиной

13:59

Что будет, если не промывать пупок: как избежать проблем с телом

13:56

Зеленского, Буданова и Малюка пытались убить: СБУ разоблачила сеть заговорщиковФото

13:55

Домашние "ахнут": уникальный рецепт приготовления куриных крылышек в коле на сковородеВидео

Реклама
13:53

Мощный удар ВСУ на юге: десятки россиян "перемололи" вместе с техникой

13:23

Евровидение-2024 первый полуфинал: где смотреть выступление Украины - онлайн-трансляция

12:52

Уничтожены офицеры РФ: ударом HIMARS обезглавлен полк "элитных" войск россиян

12:23

Настоящий трус: путинист Киркоров жестко подставил Ани Лорак прямо на сцене

12:04

Чем посыпать картофельные кусты, чтобы не было колорадского жука

12:04

Заморозки накроют большинство областей Украины: синоптик назвала даты

11:43

РФ неожиданно остановила штурм: в ВСУ рассказали об изменении ситуации на фронте

11:42

Украинцы получат новые бонусы: Швеция планирует изменения для беженцев

11:22

Приползла к Путину: Кристина Орбакайте бесплатно перепоет Аллу Пугачеву в Кремле

11:12

Люблю русский: звезда "Не родись красивой", которая родилась в Донецке, поддержала оккупантов

11:08

Дипломат сказал, какой хитростью Путин сдерживает НАТО: "Успешно пользуется своим блефом"

Реклама
11:04

Первый полуфинал Евровидения 2024: букмекеры резко изменили ставки на Украину - рейтингВидео

10:49

"У РФ большие успехи": экс-командир из Айдара назвал новую цель оккупантов

10:27

Состояние тяжелое: популярный российский певец оказался на больничной койке

10:25

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошади - будьте осторожны, Обезьянам - слезы

10:07

Новолуние в мае 2024: Скорпионам - сомнения, Весам - исполнение желания, Овнам - новость

09:55

"Метастазы по всему телу": сестра Жанны Фриске проигрывает борьбу с раком

09:52

Угроза окружения Харькова: в Силах обороны назвали направление удара РФ – СМИ

09:44

Китай обязался не продавать оружие России: Макрон сделал важное заявление

09:27

Гороскоп на завтра 8 мая: Львам - флирт с коллегой, Весы - сделайте то, что долго откладывали

09:03

"Он у мусорника": известный украинский ведущий разнес Влада Яму

08:44

Семь стран ЕС отправят своих представителей на "инаугурацию" Путина - Reuters

08:40

Кирби дал совет Путину, как защитить его войска в Украине

08:30

Церковный праздник 8 мая: что категорически запрещено делать в Светлую среду

08:10

Как Китай собрался "закончить" войну России в Украинемнение

07:55

"Дать в морду": путинист Филипп Киркоров снова "зашел не в ту дверь" и жестко опозорился

07:37

"Крымский мост больше не мишень": аналитики назвали причину - The Independent

06:50

Германия готова быстро отправить 35 тысяч военных для поддержки союзников - Шольц

06:10

Зачем РФ готовит ядерные учениямнение

05:30

Стиль по гороскопу: Андре Тан сказал, как выбрать одежду Стрельцам

04:53

Кусочки будут идеально ровными: женщина раскрыла гениальную технику нарезания сыраВидео

Реклама
04:20

Чего ждать Украине и миру после "инаугурации" Путина: дипломат дал прогноз

03:45

Переброска войск стран НАТО в Украину: в Раде раскрыли вероятный сценарий

03:00

"Кто будет за стареньким ухаживать": Тоня Матвиенко удивила фанатов известием об отце

02:43

Ситуация на фронте будет становиться критической: какие 2 фактора остановят россиян

02:05

"Зависимости, комплексы и страшные последствия": Цимбалару рассказала про РПП

00:40

Украину накрыла мощнейшая магнитная буря после сильный вспышек на Солнце

00:28

Популярная украинская певица объявила о третьей беременности

06 мая, понедельник
23:31

Россияне в жесткой панике ждут "массированного удара ВСУ" по территории РФ 7 мая

23:00

Ядерные учения РФ: в США "проехались" по манипуляциям оккупантов

22:55

Alyona Alyona упала на сцене Евровидения-2024 во время финальной репетицииВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять