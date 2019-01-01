Подробности смертельного ДТП на Николаевщине: среди жертв — младенец

На Николаевщине в результате столкновения легковушек, в частности, погиб младенец / mk.npu.gov.ua

В Николаевской области среди восьми человек, погибших в результате столкновения легковых автомобилей Opel и Mazda, был 7-месячный младенец.

В результате смертельной аварии на Николаевщине также погибли двое детей в возрасте 5 и 13 лет, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Николаевщине.

По данным ведомства, погибшие дети ехали в авто Opel, а в машине Mazda в результате ДТП погиб только 40-летний мужчина.

"В легковушке Opel передвигалась семья с детьми — жители Казанковского района... 39-летний водитель и шесть пассажиров автомобиля: трое взрослых 33-х, 53-х, 55-ти лет и трое детей 5, 13-ти лет и 7-месячный младенец — погибли", — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что днем 1 января на выезде из поселка Казанка Николаевской области столкнулись легковушки Opel и Mazda. В ДТП погибли восемь человек, пострадали женщина и девочка в возрасте около 8 лет.