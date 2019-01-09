Под Тернополем в жутком ДТП погиб 11-летний сын дипломата

Миша был единственным ребенком в семье, способным футболистом и вратарем / Фото: 20 минут

В результате масштабного ДТП в Тернопольской области трагически погиб 11-летний сын сотрудника посольства Украины в Турции Павла Процюка Михаил.

" Он погиб в автокатастрофе, возвращаясь с очередной тренировки по футболу, в котором одержал много побед и который очень любил. Ужасное известие о его смерти ошеломило нас накануне Рождества…" – сказано в сообщении диппредставительства в Facebook.

По информации местного издания "20 минут", ДТП произошло возле села Доброполье Бучачского района. Трое мальчиков вместе с отцом одного из них возвращались в тот день с тренировок из Тернополя.

Внедорожник, в котором ехали ребята, попал под фуру. Погиб Миша, который сидел на переднем сиденье, и водитель автомобиля. Двое мальчиков с многочисленными травмами доставлены в больницу, однако их жизни ничего не угрожает. Погибший Миша был единственным ребенком в семье и талантливым футболистом.

/ Фото: 20 минут

/ Фото: 20 минут

Напомним, в Винницкой области 1 января произошло дорожно-транспортное происшествие с большим количеством погибших и пострадавших, в том числе авария забрала жизнь младенца.