Президент Евросоюза Дональд Туск прибыл в Украину

18 февраля 2019, 22:44

Европейский политик отметил, что ему важно было посетить Киев в важные для украинского народа дни памяти.

Порошенко и Туск
Порошенко и Туск встретились в пятую годовщину Майдана / Фото: president.gov.ua

Президент Европейского Союза Дональд Туск 18 февраля прибыл с официальным визитом в Киев и сразу по приезду встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщает Укринформ, украинский глава государства встретил европейского политика на пороге Мариинского дворца и поприветствовал его на польском языке, а дальше беседа продолжилась на английском.

"Искренне рад приветствовать добро друга Украины, надежного партнера Дональда Туска, Президента Европейского Совета, в эти глубоко символические дни для Украины", - отметил Порошенко в начале встречи.

Президент Украины напомнил, что именно в этот день и неподалеку от места их встречи бойцы Беркута расстреливали парней из самообороны Майдана.

"В эти дни Украина и мир склоняет головы перед жертвенным подвигом Героев Небесной Сотни, которые отдали свою жизнь за новую и демократическую Украину", - подчеркнул Порошенко, добавив, что это была "борьба за европейские ценности".

Туск, в свою очередь, акцентировал на важности реформ, которые сейчас реализуются в Украине и подчеркнул на важности защиты от агрессии России.

"Очень важно приехать в Украину, отдать дань всему украинскому народу", - отметил президент Совета Европы.

Радий вітати в Києві доброго друга України Президента Європейської Ради Donald Tusk у ці символічні для нашої країни дні. Цими днями ми схиляємо голови перед жертовним подвигом Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за нову демократичну європейську Україну. Вдячний пану Туску за величезні зусилля, докладені до того, аби Україна повернулася у родину європейських народів та підписала Угоду про асоціацію з ЄС. Для того, щоби в Україні панувала свобода та демократія. Надзвичайно вдячний Раді ЄС за рішення про запровадження "Азовського пакету" санкцій, про що ми домовлялися з Дональдом Туском у грудні минулого року. Важливо, що ми зберігаємо наші домовленості з Європою про єдність та солідарність з Україною. I am glad to welcome in Kyiv the good friend of Ukraine, the European Council’s President, Donald Tusk, during this symbolic time for our country. These days we bow our heads before the sacrificial feat of the Heavenly Hundred Heroes who gave their lives for a new democratic European Ukraine. I thank Mr. Tusk for the tremendous efforts made to bring Ukraine back to the family of European nations and sign the Association Agreement with the EU, in order for freedom and democracy to prevail in Ukraine. Extremely grateful to the EU Council for the decision to introduce the "Azov package" of sanctions, as we agreed with Donald Tusk in December last year. It is important that we keep our agreements with Europe on unity and solidarity with Ukraine.

Опубликовано Петро Порошенко Понедельник, 18 февраля 2019 г.

Напомним, ранее глава Совета ЕС Дональд Туск заявил о том, что Европейский союз принял решение о продлении санкций против Российской Федерации в связи с отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений.

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Украина Майдан годовщина Петр Порошенко визит Дональд Туск
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