Президент Евросоюза Дональд Туск прибыл в Украину

Радий вітати в Києві доброго друга України Президента Європейської Ради Donald Tusk у ці символічні для нашої країни дні. Цими днями ми схиляємо голови перед жертовним подвигом Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за нову демократичну європейську Україну. Вдячний пану Туску за величезні зусилля, докладені до того, аби Україна повернулася у родину європейських народів та підписала Угоду про асоціацію з ЄС. Для того, щоби в Україні панувала свобода та демократія. Надзвичайно вдячний Раді ЄС за рішення про запровадження "Азовського пакету" санкцій, про що ми домовлялися з Дональдом Туском у грудні минулого року. Важливо, що ми зберігаємо наші домовленості з Європою про єдність та солідарність з Україною. I am glad to welcome in Kyiv the good friend of Ukraine, the European Council’s President, Donald Tusk, during this symbolic time for our country. These days we bow our heads before the sacrificial feat of the Heavenly Hundred Heroes who gave their lives for a new democratic European Ukraine. I thank Mr. Tusk for the tremendous efforts made to bring Ukraine back to the family of European nations and sign the Association Agreement with the EU, in order for freedom and democracy to prevail in Ukraine. Extremely grateful to the EU Council for the decision to introduce the "Azov package" of sanctions, as we agreed with Donald Tusk in December last year. It is important that we keep our agreements with Europe on unity and solidarity with Ukraine.