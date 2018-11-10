Туск раскритиковал "флиртующих" с Россией политиков, приближающих развал ЕС

Туск считает, что в Польше активизировались пророссийские настроения / Reuters

Глава Европейского Совета Дональд Туск гневно высказался о политиках, которые "флиртуют" с Россией, выступают за брексит и уверяют, что у ЕС нет будущего.

"Хочу подчеркнуть, что не вижу совпадения в том, что практически по всей Европе, открыто или более скрытно, те, кто с энтузиазмом относится к брекситу, кто более или менее восторженно относится к дальнейшим шагам Вашингтона к изоляционизму, те, кто с возрастающей интенсивностью флиртует с Владимиром Путиным, — все они пытаются убедить нас, что у Европейского союза нет будущего", - цитирует политика Council of the European Union.

По словам Туска, европейские политики, которые делают ставку на национализм, несут угрозу будущему Европейского Союза.

"Сегодня тот, кто выступает против сильной позиции Польши в объединенной Европе, на самом деле выступает против независимости Польши", — добавил он.

Европолитик констатировал, что от представителей польской власти зависит членство Польши в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что такие политики могут способствовать выходу Польши из ЕС и в целом распаду Европейского Союза.

Напомним, Туск уже не впервые предостерегает о том, что Польша может выйти из состава ЕС, последовав примеру Британии.