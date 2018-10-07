Туск обвинил Россию в расколе Евросоюза из-за выборов в Латвии

Туск обвинил Россию в нарушении единства ЕС / Reuters

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Россия под руководством Владимира Путина может нанести непоправимый вред странам Европейского Союза.

"Наша проблема – это Россия, которая подрывает в Европе все, что может. Я могу привести многочисленные примеры, чтобы доказать, что россияне не остановятся ни перед чем, чтобы ослабить европейское единство", - цитирует еврочиновника DW.

В частности, Туск выразил обеспокоенность результатами выборов в парламент Латвии, где большинство голосов получила пророссийская партия. Он считает, что для одной из стран Балтии это событие является ключевым и стоит за триумфом прокремлевских сил Москва.

"Есть люди, которые считают, что закат Европы неизбежен, и, к сожалению, у них достаточно аргументов в поддержку этого тезиса", – сказал Туск.

Чиновник подчеркнул, что Россия несет реальную угрозу для Европы. Среди примеров он назвал ситуацию с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, кибератаки на серверы, вмешательство в референдум по Brexit, а также конфликт в Каталонии.

Напомним, на парламентских выборах в Латвии выбилась в лидеры проросийская партия "Согласие", за которую проголосовали 19,4% избирателей.