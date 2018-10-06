На выборах в парламент Латвии лидирует пророссийская партия

В Латвии впервые пробились в лидеры пророссийские силы / export.by

По данным экзитполов на парламентских выборах в Латвии выбилась в лидеры проросийская партия "Согласие", за которую проголосовали 19,4% избирателей.

Как сообщает национальное информагентство LETA, за партию "Для развития – за!" свои голоса отдали 13,4% жителей Латвии. Национальное объединение "Все для Латвии!" получило 12,6% голосов. За новую консервативную партию голоса отдали 12,4% избирателей.

Участки в стране работали до 20:00 по местному времени. Всего в избирательном бюллетене избиратели увидели 16 партий.

Как известно, опрос накануне выборов показывал, что пророссийскую партию поддерживают 15% избирателей. Данная политическая сила придет в Латвии к власти впервые. Следует добавить, что этническое меньшинство русских в этой стране официально составляет 25%.

Напомним, ранее депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на несколько "малых стран" для обеспечения "спокойствия Европы".