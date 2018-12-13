Европейский союз продлил санкции против России еще на полгода

ЕС продлил санкции против РФ / Podrobnosti

Европейский союз принял решение о продлении санкций против Российской Федерации в связи с отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений.

Решение о продлении антироссийских санкций было принято единогласно, сообщил глава Совета ЕС Дональд Туск.

"ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, с учетом нулевого прогресса в выполнении Минских соглашений", - написал он в своем Twitter.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements. — Donald Tusk (@eucopresident) December 13, 2018

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Как известно, Европейский парламент призвал страны-члены и руководящие органы ЕС закрыть европейские порты для российских судов, идущих из Азовского моря, и ввести санкции против России за агрессию в Керченском проливе и Азовском море.

Напомним, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили привязать эти санкции к выполнению Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.