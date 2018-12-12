В Европарламенте одобрили санкции против РФ из-за моряков

Европарламент / Reuters

Депутаты Европарламента в среду, 12 декабря, проголосовали за введение дополнительных санкций против России в случае, если Москва продолжит удерживать в заключении взятых в плен в Керченском проливе украинских военных моряков.

Соответствующее сообщение на своей странице в сервисе микроблогов Twіtter спецкор "Радио Свобода Рикард Йозвяк. По его данным, "за" проголосовали 433 евродепутата.

"Европейский парламент решительно осуждает умышленный акт агрессии Российской Федерации против Украины, совершенный 25 ноября в Керченском проливе, и требует немедленно и безусловно освободить все украинские судна и моряков, к которым следует относиться как к военнопленным", – говорится в тексте документа.

Кроме того, евродепутаты потребовали от Кремля дать твердые гарантии для свободы судоходства через Керченский пролив и в акватории Азовского моря в соответствии с международным правом.

Напомним, 25 ноября пограничники из ФСБ РФ обстреляли и захватили в Керченском проливе три корабля ВМС Украины. Все моряки оказались в плену, а трое из них получили ранения различной степени тяжести. Сейчас все военнослужащие находятся в российских следственных изоляторах. В ответ США пригрозили усилением антироссийских санкций. Спецпредставитель Госдеп Курт Волкер пригрозил отключением РФ от международной платежной системы SWIFT. Из-за атаки россиян на украинцев президент США Дональд Трамп отказался от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине в рамках саммита "Большой двадцатки".