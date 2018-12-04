Россияне озвучили условия содержания украинских моряков

Захваченные в плен моряки пока в заключении ни в чем не нуждаются / Фото: REUTERS

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее российская коллега Татьяна Москалькова рассказала об условиях содержания в плену моряков, захваченных в плен в ходе нападения ВМФ РФ на украинские корабли в Керченском проливе.

"Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева сегодня посетила наших ребят. В частности, московский омбудсмен пообщалась с ранеными моряками в СИЗО "Матросская тишина". По ее словам, они получают необходимое лечение, медикаменты, им предоставлено теплую одежду и обувь. Двое из них уже выходят на прогулки. Они получили легкие поражения рук, у одного из них - повреждено сухожилие. Но, по ее словам, это не приведет к осложнениям. У третьего пленного ранения обеих ног. Ему предоставлено средства передвижения - костыли, и его камера оборудована удобствами для передвижения", - написала Денисова в Facebook.

В России также сообщили, что украинцы выглядят нормально, на питание не жалуются. Единственное, что попросили – заменить чайник, но эта просьба в ближайшее время будет рассмотрена.

Отмечается, что на имена моряков открыты в тюрьме счета, на которые в скором времени можно будет перечислять финансовую помощь. В ближайшее время к украинцам должны пустить консула. Родственники до окончания следствия увидеть оказавшихся в плену близких не смогут.

Напомним, захваченным в Керченском проливе украинским морякам российская сторона выдвинула свои обвинения.