Россия выдвинула официальные обвинения захваченным в Керченском проливе украинским морякам

3 декабря 2018, 10:21

Всем военнослужащим выдвинуто одинаковое обвинение.

Катера, буксир
Захваченные украинские корабли / Reuters

Захваченным в Керченском проливе украинским морякам российская сторона выдвинула свои обвинения.

Обвинение предъявили сразу же после ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из арестованных Николая Полозова.

По его словам, все украинские военнослужащие обвиняются в "незаконном пересечении границы".

Напомним, 25 ноября, противостояние вокруг Керченского пролива и Азовского моря перешло в новую фазу. Россия при подходе к Крымскому мосту атаковала украинский буксир, который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами шел в Азовское море.

В Федеральной службе безопасности заявили, что украинские корабли пересекли российскую границу и вошли в территориальные воды России.

Как сообщил главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что российский пограничный корабль "Дон" протаранил буксир Военно-морских сил Украины "Яны Капу" и получил пробоину.

После инцидента с тараном украинского буксира Россия закрыла для прохода гражданских судов Керченский пролив, который соединяет Чёрное и Азовское моря.

Как заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, агрессия России против украинских кораблей ставит крест на пользе для нашей страны соглашения 2003 года по Азову.

Отметим, что после тарана украинского буксира, военные РФ направили свои ударные вертолеты и самолеты к сопровождению катеров Военно-морских сил Украины.

Напомним, в ответ на захват украинских кораблей президент Петр Порошенко предложил усилить военно-морское присутствие Германии в Черном море.

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