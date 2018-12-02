В Германии заявили о попытках Киева втянуть Берлин в войну

Зигмар Габриэль / Reuters

Украина пытается втянуть Германию в войну, заявил бывший немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль.

Таким образом он прокомментировал ситуацию, сложившуюся после захвата РФ украинских кораблей в Керченском проливе и призыва Киева к Западу о военной помощи.

"Я считаю, что мы ни в коем случае не должны позволить втянуть себя в войну из-за Украины. Именно это пыталась сделать Украина", - подчеркнул бывший высокопоставленный немецкий чиновник в интервью N-TV.

По его мнению, действия российского правительства в регионе не соответствуют международному праву.

Напомним, ранее генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о том, что российским судам, следующим из Азовского моря, могут заблокировать вход в европейские и американские порты.