Захват украинских кораблей: у Меркель заговорили о запрете судам РФ заходить в порты ЕС и США

Ангела Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр / @CDU

Российским судам, следующим из Азовского моря, могут заблокировать вход в европейские и американские порты.

Как заявила генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, это может стать ответом на российскую агрессию в Керченском проливе, когда РФ захватила украинские суда и моряков.

"Вход российским судам из региона, из Азовского моря, в европейские или американские порты будет закрыт до тех пор, пока ситуация с Украиной не будет разрешена. Данный вопрос, безусловно, необходимо обсуждать", - заявила немецкий политик в интервью Reuters.

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Вместе с тем она подчеркнула, что ситуацию в Керченском проливе необходимо детально проанализировать и установить его виновников.

"Если подтвердится, что агрессия исходила со стороны России, что договор от 2003 года" о сотрудничестве Киева и Москвы в использовании Азовского моря "явно был нарушен - в таком случае я придерживаюсь мнения, что должен последовать четкий ответ", - добавила Крамп-Карренбауэр.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что только после освобождения Россией захваченных украинских моряков и судов в Керченском проливе может быть определена дата встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.