О дате встречи Трампа с Путиным можно говорить после освобождения украинских моряков – Помпео

1 декабря 2018, 19:53

Поведение России неприемлемо, заявил госсекретарь США.

Майк Помпео
Майк Помпео / Reuters

После освобождения Россией захваченных украинских моряков и судов в Керченском проливе может быть определена дата встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Трамп решил, что "правильным поступком будет сказать россиянам: верните моряков, верните украинские корабли".

"Он хотел направить недвусмысленное сообщение, что россиянам нужно изменить эту ситуацию. Президент хотел направить четкий сигнал, что мы считаем такое поведение неприемлемым, поэтому мы отменили встречу", - подчеркнул Помпео в интервью CNN.

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Американский госсекретарь отметил, что Россия должна вернуть Украине суда и захваченных военных до того, как Администрация Трампа рассмотрит вопрос о проведении следующей встречи президентов США и РФ.

"Мы провели тщательную оценку, мы обдумали возможность, мы обдумали сообщение, которое мы направим, и президент Трамп принял решение, что это будет верным подходом с учетом событий накануне саммита G20", - добавил Помпео.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность на встрече с Владимиром Путиным в связи с захватом украинских кораблей в Керченском проливе.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп отменил встречу со своим российским коллегой из-за конфликта в Керченском проливе.

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Дональд Трамп Керченский пролив Владимир Путин Майк Помпео захват кораблей
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