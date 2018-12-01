Захват украинских кораблей: Меркель выразила обеспокоенность на встрече с Путиным

Ангела Меркель обсудила с Владимиром Путиным захват РФ украинских кораблей / Reuters

Ситуацию с захватом Россией украинских судов и моряков в Керченском проливе канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным.

По словам представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Сирии, а также ситуацию между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море.

При этом Меркель и Путин договорились провести переговоры по ситуации в Азовском море в "нормандском формате" на уровне внешнеполитических советников, приводит слова Зайберта агентство Reuters.

Во время встречи с Путиным Меркель выразила свою обеспокоенность по поводу событий в Керченском проливе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп отменил встречу со своим российским коллегой из-за конфликта в Керченском проливе.