Трамп отменил встречу с Путиным

Трамп отказался встречаться с Путиным / Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что отказывается от проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине; встреча планировалась на 1 декабря.

Причиной своего решения Трамп назвал нежелание России вернуть Украине корабли и отпустить моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Президент США отметил, что готов провести встречу с Путиным в будущем, после того как ситуация разрешится.

К слову, ранее Трамп утверждал, что решение о встрече с президентом РФ будет принимать после того, как получит полный доклад об атаке россиян на украинские корабли в Азовском море. "Это будет определяющим. Может быть, я не буду встречаться. Мне не нравится эта агрессия", — заявил глава Белого дома.