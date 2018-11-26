Названы фамилии большинства украинских моряков, попавших в плен к россиянам

Обнародованы фамилии 18 украинских моряков, которые попали в плен к россиянам / УНИАН

Стали известны фамилии большинства украинских моряков, которые в результате агрессии Российской Федерации в Азовском море попали в плен к россиянам.

Были задержаны 23 члена экипаже захваченных бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", но обнародованы имена только 18 человек, сообщает ТСН.

Приводим Вашему вниманию фамилии и воинские звания украинских моряков, которые стали пленниками россиян.

Члены экипажа катера "Бердянск": командир — лейтенант Роман Мокряк (1986 г.р.), капитан 2 ранга — Денис Гриценко (1984 г.н.), старший матрос — Юрий Безъязычный (1990 г.р.), старший матрос — Андрей Артеменко (1994 г.р.), старший матрос — Богдан Головаш (1996 г.р.) матрос — Андрей Ейдер (1999 г.р.);

Члены экипажа катера "Никополь": командир — старший лейтенант Богдан Небылица (1994 г.р.), капитан-лейтенант — Сергей Попов (1991 г.р.), старшина 1 статьи — Владистав Костышин (1994 г.р.), старший матрос — Вячеслав Зинченко (1998 г.р.), матрос — Сергей Цибизов (1997 г.р.);

Члены экипажа буксира "Яны Капу": командир — старшина 1 статьи Олег Мельничук (1995 г.р.), старший матрос — Михаил Власюк (1984 г.р.), старший матрос — Виктор Безпальченко (1987 г.р.), старший матрос — Владимир Терещенко (1994 г.р.), матрос — Евгений Семидоцкий (1998 г.р.).

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.