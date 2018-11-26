Агрессия РФ: командующий ВМС раскрыл, кто попал в плен к россиянам на Азове

В результате агрессии РФ на Азове в плен попал 23 украинских офицера-моряка, сообщил командующий ВМС / 5 канал

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сообщил, что в результате агрессии России против наших судов в Азовском море попали в плен 23 украинских моряка-офицера.

Трое из взятых в плен украинцев — один офицер и два военных-контрактника — находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым), рассказал Воронченко журналистам, пишет УНИАН.

"Что мы сейчас имеем — 23 офицера-моряка, это общая сумма, находятся в плену, трое из них находятся в керченской больнице…", — отметил он.

Ранее росСМИ писали, что в результате атаки РФ в Азовском море трое украинцев получили легкие ранения и находятся в больнице в Керчи, их cостояние якобы "стабильное, не ухудшается, себя чувствуют прекрасно".

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток.