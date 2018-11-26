Перенесли операции в Москве: у Порошенко рассказали о состоянии раненых на Азове украинцев

В Москве трое раненых в результате агрессии России на Азове украинцев перенесли операции / УНИАН

Постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил, что трое из шести украинцев, раненых в результате агрессии России против наших судов в Азовском море, были прооперированы в Москве.

Состояние наших пострадавших соотечественников нелегкое, рассказал чиновник в эфире "5 канала".

"…были сделаны операции. И это уже свидетельствует, что это не какие-то царапины. Нас беспокоит количество раненых, потому что на момент прекращения связи с группой кораблей ВМС (Военно-морских сил — Ред.) наше руководство располагало информацией о шести раненых.... Возникает вопрос, где остальные, в каком они состоянии?" — задался вопросом Бабин.

По данным ТАСС, трое украинцев на Азове получили легкие ранения и находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым), там дежурят следователи. "Стабильное состояние их, все нормально, не ухудшается. Себя чувствуют прекрасно", — утверждает собеседник.

Ранее сообщалось, что 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка.

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток.